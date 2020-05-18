第一果菜市場外無照攤商 北市府：強力整頓

台北市萬大第一果菜及魚類批發市場拆遷、改建，遭外圍多家攤商抗議。市場處今天說，針對無照攤商未補償，但有提供配套方案，現場搭設施工圍籬和強力整頓，違規設攤者將開罰。

第一果菜批發市場拆遷，台北市政府勸導大樓外的63家無照攤商撤離，但他們憂心生計問題，16日表達抗議。

市場處今天發布新聞稿表示，針對市場外圍的攤商抗議事件，台北市政府早年因考量攤商生計，曾協調在市場改建前，暫不取締攤商占用土地的行為；如今市場改建已啟動，15日起已搭設施工圍籬，並限期攤商自行撤離棚架，違者依法處理。

關於抗議攤商主張有自行成立團體及繳交稅金部分，市場處說，成立人民團體是民眾結社的權利，並非設攤合法依據；北市府並未許可該處攤商非法占用公共通道及道路違規設攤，且現場營業行為造成環境髒亂，占用道路也影響交通秩序。

市場處表示，北市府不會對無照攤商進行補償，但考量攤商生計問題，已提供北市其他公有市場空攤作為配套方案。

此外，民國108年9月9日也有辦理說明會，且自108年9、10月及109年2月起，均派員逐攤發放宣導單，共計26次，通知現場攤商並請其提早準備。

市場處說，目前已邀集台北市新工處、環保局及警察局至現場強力整頓，並搭起施工圍籬，警察局之後將加強派員驅離現場流動攤商並定期巡邏，呼籲民眾不得再有占用及違規設攤行為，違者依法開罰。