中市議員籲改辦視訊單身聯誼 市府：親熱度不夠
受武漢肺炎疫情影響，台中市政府今年停辦單身聯誼活動，針對議員今天建議改採視訊方式，民政局長吳世瑋回應，視訊無法達到面對面的「親熱度」，等疫情緩和再辦。
武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID19）疫情衝擊各種活動，包括市府每年固定舉辦的單身聯誼活動也因此停辦，台中市議員林祈烽與施志昌今天在市議會業務質詢中建議，能否改用視訊方式舉行。
林祈烽表示，受疫情影響，今年一場單身聯誼活動都沒辦成，民政局官網雖公告會暫緩辦理，卻不知道延到何時，建議改用網路視訊方式舉行聯誼。
吳世瑋說，因應疫情，市府原來規劃的單身聯誼活動都已經取消，因為叫大家戴口罩，又保持1.5公尺的社交距離就失去聯誼的意義，實在行不通；不過如果疫情趨緩，可能9月或10月再辦；至於是否改用網路視訊，因視訊達不到面對面的「親熱度」，所以不可行。
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