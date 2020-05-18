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台中1400守護站年服務10人？ 社會局：屬預防性照護

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中愛心守護站服務人數大減，社會局表示需求漸緩。記者陳秋雲／攝影
台中愛心守護站服務人數大減，社會局表示需求漸緩。記者陳秋雲／攝影

台中市政府105年開辦愛心守護站，已超過1400個服務站點，透過超商通路提供未滿18歲的兒童少年緊急餐食需求服務。民進黨議員謝明源、蕭隆澤、邱素貞聯合質詢指出，去年僅服務10人，今年到5月僅服務6人，利用率低。社會局指出，愛心守護站是「預防性服務」非定期性提供，希望可照顧到有緊急需求的孩子，與教育局安心餐券為雙軌機制。

謝明源表示，愛心守護站透過超商通路，未滿18歲的少年青少年有緊急餐食需求時，及時提供餐食服務。他指出，台中市愛心守護站超過1400個服務站點，但利用人次遽降，他認為愛心守護站服務的人數仍偏低，108年救助金編列50萬元、僅使用800元；109年救助金編列50萬元、至今僅使用480元。

社會局強調，愛心服務站預算每年申請社會救助金捐款補助，109年接獲補助50萬元，市府積極建構台中市社會安全網下，近來愛心守護站餐食服務需求已趨緩，將持續於寒暑假期前，與學校合作宣傳，協助急難家戶孩童與少年度過危機。

謝明源認為，因為政策宣導不足，導致服務人次偏低。有需求的兒少很難透過愛心守護站，及時得到幫助，愛心守護站當時實施的目的根本無法充分達成，非常可惜，要求社會局確實檢討，對於政策提出改善，讓無飢餓網絡的構成能真正完整。

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