新北遭批紓困「大走鐘」 侯友宜：基層每天忙到凌晨還暴瘦

新冠肺炎疫情影響民眾生活，中央祭出紓困急難金卻造成第一線混亂，新北市長侯友宜作更說「不知道是不能還是不會」，新北市議員張志豪説，新北防疫「順時中」做得很好，但紓困卻是「逆時中」，甚至變成「大走鐘」。

侯友宜表示，到第一線就知道基層有多辛苦，每天忙到凌晨還有暴瘦，他聽到這些聲音也要反映出來，他心疼的就是第一線人員，因為很多事情沒辦法做，跟中央反映後，有沒有圓滿答覆，基層最清楚，新北才有擴大急難紓困標準作業手冊。

侯友宜説，別人不做新北拿來做，中央、地方上下一條心，地方會進行補位解決中央的困難，有手冊後第一線核發就做比較快，本來只有200多件後來一天核發2000多件，他最痛心的就是「視若無睹」地方的痛苦。

張志豪表示，新北防疫他給讚，備受肯定是「順時中」，現在紓困階段卻改變，到底是什麼的壓力，是2022年的陳時中，還是2024年的鄭文燦，「防疫順時中變紓困逆時中，現在變大走鐘」，就連台北市長柯文哲都說侯「逆時中」。

張志豪説，陳時中在記者會說到「核發比例最高是新竹市，中央不但會做有做了」，且中央在5月11日有到新北市府有會議教學，這就是中央給予的協助，中央給予的標準作業流程。

新北社會局長張錦麗說，如果新北的標準作業手冊沒有必要，為什麼有15縣市來要呢。侯友宜說，板橋一年急難紓困金本來8件，現在10天5千多件，新北跳出來解決製作擴大急難紓困標準作業手冊，這跟做事態度有關心。