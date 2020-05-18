快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北遭批紓困「大走鐘」 侯友宜：基層每天忙到凌晨還暴瘦

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員張志豪批新北紓困「逆時中」甚至變成「大走鐘」。新北市長侯友宜說，他最痛心的就是「視若無睹」地方的痛苦。記者王敏旭／攝影
新北市議員張志豪批新北紓困「逆時中」甚至變成「大走鐘」。新北市長侯友宜說，他最痛心的就是「視若無睹」地方的痛苦。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情影響民眾生活，中央祭出紓困急難金卻造成第一線混亂，新北市長侯友宜作更說「不知道是不能還是不會」，新北市議員張志豪説，新北防疫「順時中」做得很好，但紓困卻是「逆時中」，甚至變成「大走鐘」。

侯友宜表示，到第一線就知道基層有多辛苦，每天忙到凌晨還有暴瘦，他聽到這些聲音也要反映出來，他心疼的就是第一線人員，因為很多事情沒辦法做，跟中央反映後，有沒有圓滿答覆，基層最清楚，新北才有擴大急難紓困標準作業手冊。

侯友宜説，別人不做新北拿來做，中央、地方上下一條心，地方會進行補位解決中央的困難，有手冊後第一線核發就做比較快，本來只有200多件後來一天核發2000多件，他最痛心的就是「視若無睹」地方的痛苦。

張志豪表示，新北防疫他給讚，備受肯定是「順時中」，現在紓困階段卻改變，到底是什麼的壓力，是2022年的陳時中，還是2024年的鄭文燦，「防疫順時中變紓困逆時中，現在變大走鐘」，就連台北市長柯文哲都說侯「逆時中」。

張志豪説，陳時中在記者會說到「核發比例最高是新竹市，中央不但會做有做了」，且中央在5月11日有到新北市府有會議教學，這就是中央給予的協助，中央給予的標準作業流程。

新北社會局長張錦麗說，如果新北的標準作業手冊沒有必要，為什麼有15縣市來要呢。侯友宜說，板橋一年急難紓困金本來8件，現在10天5千多件，新北跳出來解決製作擴大急難紓困標準作業手冊，這跟做事態度有關心。

侯友宜 陳時中

延伸閱讀

跳舞戴口罩不切實際？ 陳時中：可以跳遠一點

新北查緝讓垃圾竄北市？侯友宜：本來就要強力執法

侯友宜批中央紓困沒SOP 鄭文燦：完備無需另定

新北取消市長頒獎改線上合影 侯友宜：跟同學說抱歉

相關新聞

新北遭批紓困「大走鐘」 侯友宜：基層每天忙到凌晨還暴瘦

新冠肺炎疫情影響民眾生活，中央祭出紓困急難金卻造成第一線混亂，新北市長侯友宜作更說「不知道是不能還是不會」，新北市議員張...

紓困萬元之亂翻版？ 議員轟：柯市府518場館開放之亂

台北市今天首波解封50人以下部分公有場館。不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場...

影／台東1萬元家戶紓困申請 退休公教公司行號子女也來

因應疫情，行政院擴大1萬元家戶紓困方案6日上路以來，因很多人只在意每戶只能有一人申請，未注意其他資格限制還包括家戶總所得...

首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

台北市今天第一階段50人以下、不共餐、採實名制的公有場館解封。台北市副市長黃珊珊表示，北市府配合公有場館陸續解封，資訊局...

近午驟雨積水 西濱林口段慢車道一度封閉

新北市今天近午驟降大雨，接近林口發電廠的台15線西濱公路北向約20.5公里慢車道開始積水，林口警分局下福派出所隨即派員查...

台中縣市合併已10年 議員：區公所權責不清因循怠惰

台中市議員施志昌與林祈烽今天在民政業務聯合質詢，他們認為，縣市合併至今已10年，但局處與公所間的分工存在許多問題，包括權...

松山療養所所長宿舍開幕 文資團體嘆：主角不見留配角

台北巿南港區昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」歷經修復、OT招商，打造成藝文療癒空間「靜心苑」，今天對外營運，未來將...

北市公有館5月25日解封 百人以下開放使用

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府今天宣布第二波解封場所、活動，從5月25日起，只要是100人以下公有場館，不共餐、採實名制將解封。

新北免費坐月子到宅服務 視障夫妻學到顧嬰訣竅

新北社會局今年3月推出「弱勢家庭坐月子到宅服務」，先天性視障的黃子葉與同樣有視障的筱芳結婚，2人婚後產有一子「小地瓜」，...

記得儲水！汐止社后施工 4個里周三晚起停水8小時

為辦理「新北市汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢工程（第一階段）」工程，台灣自來水股份有限公司第一...

敦化綠道2023年將添新地標 敦南安和公辦都更開工

位於台北市區精華地域的「敦南安和公辦都更案」，今天正式動工，未來將興建地下5層、地上16層的商辦大樓，預計2023年完工...

嬰兒床9月才納應檢項目有空窗 中市議員要求優先查

行政院抽檢雙北家用嬰兒床檢測不合格率達九成二，台中市議員今聯合質詢指出，嬰兒床9月才納入中央「應施檢項目」，但市府未曾為...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。