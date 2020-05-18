快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紓困萬元之亂翻版？ 議員轟：柯市府518場館開放之亂

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯市府518首波場館解封，基層卻不曉得、沒準備好，議員批這是中央萬元紓困之亂翻版，民政局長藍世聰為此道歉。記者林麗玉／攝影
柯市府518首波場館解封，基層卻不曉得、沒準備好，議員批這是中央萬元紓困之亂翻版，民政局長藍世聰為此道歉。記者林麗玉／攝影

北市今天首波解封50人以下部分公有場館。不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場地，竟很多都沒開放，調查發現，多達44間根本還沒開放借用。戴錫欽批評，市府宣布解封，基層卻不曉得、沒準備好，這不是中央萬元紓困之亂翻版？柯也搞「518場館開放之亂」？

對此，北市民政局長藍世聰回應，將檢討為什麼區公所不知5月18日開放50人以下區民活動中心，他為此道歉，並下令要全部開放。

戴錫欽今天在台北市議會民政部門質詢質疑，行政院萬元之亂殷鑑不遠，豈料柯市府也有場館開放之亂。戴錫欽說，許多民眾5月15日申請使用5月18日後的區民活動中心時，竟都被打槍，還有區公所人員說「每個行政區開放條件標準不一」。陳情民眾痛批，柯市長518場所開放講的很大聲，但卻讓民眾處處碰壁，決策更瞬息萬變。

另外，戴錫欽也質疑，若社區關懷據點沒窗戶將無法開放，但有多少不符條件？社會局長劉志光表示，的確有許多不符規定，但有多少還要調查。戴批評，市府宣布解封說得斬釘截鐵，但實際卻沒準備好，會不會太邀功？秘書長薛春明表示，這是市府內部溝通聯繫的問題，會後續檢討。

戴錫欽表示，北市府首波解封12行政區、共170個區民活動中心開放使用，但截至5月18日上午調查，有5個行政區、共44間區民活動中心未依規定開放，未開放率達26%。其中未開放區民活動中心的行政區，萬華、文山區100%未開放；信義區未開放率90%；中正區未開放率14.29%、及士林區未開放率13.64%。

戴錫欽批評，行政院發萬元紓困金，因「未有配套」、「話說太快」惹民怨，沒想到柯市府竟也犯同樣的錯。未先請區公所了解地方民意及需求，「硬幹」著宣布開放。

戴錫欽 北市 行政院

延伸閱讀

北市公有館5月25日解封 百人以下開放使用

詹長權：檢測和足跡接觸者追蹤是解封必要措施

首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

直言酷碰券走不下去 張善政：若在位不會用綠紓困方式

相關新聞

新北遭批紓困「大走鐘」 侯友宜：基層每天忙到凌晨還暴瘦

新冠肺炎疫情影響民眾生活，中央祭出紓困急難金卻造成第一線混亂，新北市長侯友宜作更說「不知道是不能還是不會」，新北市議員張...

紓困萬元之亂翻版？ 議員轟：柯市府518場館開放之亂

台北市今天首波解封50人以下部分公有場館。不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場...

影／台東1萬元家戶紓困申請 退休公教公司行號子女也來

因應疫情，行政院擴大1萬元家戶紓困方案6日上路以來，因很多人只在意每戶只能有一人申請，未注意其他資格限制還包括家戶總所得...

首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

台北市今天第一階段50人以下、不共餐、採實名制的公有場館解封。台北市副市長黃珊珊表示，北市府配合公有場館陸續解封，資訊局...

近午驟雨積水 西濱林口段慢車道一度封閉

新北市今天近午驟降大雨，接近林口發電廠的台15線西濱公路北向約20.5公里慢車道開始積水，林口警分局下福派出所隨即派員查...

台中縣市合併已10年 議員：區公所權責不清因循怠惰

台中市議員施志昌與林祈烽今天在民政業務聯合質詢，他們認為，縣市合併至今已10年，但局處與公所間的分工存在許多問題，包括權...

松山療養所所長宿舍開幕 文資團體嘆：主角不見留配角

台北巿南港區昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」歷經修復、OT招商，打造成藝文療癒空間「靜心苑」，今天對外營運，未來將...

北市公有館5月25日解封 百人以下開放使用

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府今天宣布第二波解封場所、活動，從5月25日起，只要是100人以下公有場館，不共餐、採實名制將解封。

新北免費坐月子到宅服務 視障夫妻學到顧嬰訣竅

新北社會局今年3月推出「弱勢家庭坐月子到宅服務」，先天性視障的黃子葉與同樣有視障的筱芳結婚，2人婚後產有一子「小地瓜」，...

記得儲水！汐止社后施工 4個里周三晚起停水8小時

為辦理「新北市汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢工程（第一階段）」工程，台灣自來水股份有限公司第一...

敦化綠道2023年將添新地標 敦南安和公辦都更開工

位於台北市區精華地域的「敦南安和公辦都更案」，今天正式動工，未來將興建地下5層、地上16層的商辦大樓，預計2023年完工...

嬰兒床9月才納應檢項目有空窗 中市議員要求優先查

行政院抽檢雙北家用嬰兒床檢測不合格率達九成二，台中市議員今聯合質詢指出，嬰兒床9月才納入中央「應施檢項目」，但市府未曾為...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。