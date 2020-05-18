紓困萬元之亂翻版？ 議員轟：柯市府518場館開放之亂

台北市今天首波解封50人以下部分公有場館。不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場地，竟很多都沒開放，調查發現，多達44間根本還沒開放借用。戴錫欽批評，市府宣布解封，基層卻不曉得、沒準備好，這不是中央萬元紓困之亂翻版？柯也搞「518場館開放之亂」？

對此，北市民政局長藍世聰回應，將檢討為什麼區公所不知5月18日開放50人以下區民活動中心，他為此道歉，並下令要全部開放。

戴錫欽今天在台北市議會民政部門質詢質疑，行政院萬元之亂殷鑑不遠，豈料柯市府也有場館開放之亂。戴錫欽說，許多民眾5月15日申請使用5月18日後的區民活動中心時，竟都被打槍，還有區公所人員說「每個行政區開放條件標準不一」。陳情民眾痛批，柯市長518場所開放講的很大聲，但卻讓民眾處處碰壁，決策更瞬息萬變。

另外，戴錫欽也質疑，若社區關懷據點沒窗戶將無法開放，但有多少不符條件？社會局長劉志光表示，的確有許多不符規定，但有多少還要調查。戴批評，市府宣布解封說得斬釘截鐵，但實際卻沒準備好，會不會太邀功？秘書長薛春明表示，這是市府內部溝通聯繫的問題，會後續檢討。

戴錫欽表示，北市府首波解封12行政區、共170個區民活動中心開放使用，但截至5月18日上午調查，有5個行政區、共44間區民活動中心未依規定開放，未開放率達26%。其中未開放區民活動中心的行政區，萬華、文山區100%未開放；信義區未開放率90%；中正區未開放率14.29%、及士林區未開放率13.64%。

戴錫欽批評，行政院發萬元紓困金，因「未有配套」、「話說太快」惹民怨，沒想到柯市府竟也犯同樣的錯。未先請區公所了解地方民意及需求，「硬幹」著宣布開放。