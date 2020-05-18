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保全被女乘客襲擊 北捷要協助提告

中央社 / 台北18日電

一名26歲鄭姓女子日前要搭乘捷運時未戴口罩，並出手毆打廖姓保全，導致對方受傷。北捷表示，廖姓保全已完成驗傷，北捷將協助對鄭女提出傷害告訴。

台北捷運公司指出，廖姓保全有「北捷小館長」的美譽，身材結實，擁有跆拳道黑帶3段，他回憶，當天不斷被鄭女挑釁，但他發揮所學保護自身安全，直到對方情緒激動無法勸阻，才立刻將鄭女壓制在地。

不過，協助戒護的張姓保全坦言，面對鄭女突如其來的揮拳，確實嚇了一跳；市政府站值班的李姓站長則說，原則是優先解決事情，所以當下試著緩和情緒激動的鄭女。

而北捷共有18名菁英保全在板南線市政府站、忠孝復興站、台北車站等重點車站值勤，協助處理車站或列車緊急狀況、異常事件及車站巡邏，也配合車站巡查守望及系統維安處理。

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，所有民眾搭乘大眾運輸工具都必須戴口罩，否則將依傳染病防治法開罰，不過，鄭女15日晚間7時未戴口罩，從板南線市政府站入站要強行搭車，並毆打上前制止的廖姓保全。

雖然鄭女立即被廖姓保全壓制，並被警方帶回，訊後依傷害罪送辦，未戴口罩部分則移送衛生局裁處，依違反傳染病防治法，可開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

台北捷運公司董事長李文宗表示，廖姓保全為維護旅客防疫安全而受傷，讓他感到不捨和欽佩，強調廖姓保全後續的醫療及財損費用，全額由北捷支付。

保全 北捷 口罩

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