新北自製紓困標準作業手冊 鄭文燦：沒有必要

新北市製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，桃園市長鄭文燦今天表示，沒有必要，桃園受理擴大急難紓困的核定率約達43.1%，中央制訂的標準作業與問答集已接近完備。

鄭文燦上午出席防疫專案會議後受訪指出，桃園市受理的擴大急難紓困案超過2萬2000多件，核定9700多件，核定率約43.1%，較全國平均核定率的25.2%高，不但在六都居冠，也是全國第一，這要感謝社會局及各區公所同仁的努力。

對於新北市製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，鄭文燦表示，沒有必要，中央制訂的標準作業及問答集已接近完備，只要充分運用授權原則，保有彈性、務實、從寬認定的服務精神，就可以順利審查多數案件。

針對特殊個案，鄭文燦說，桃園市政府另外採行區公所、社會局二級複審制度，必要時由市長親自核定，以同理心專案解決新貧或近貧家庭的困難。

鄭文燦指出，中央已核定每件紓困申請案有新台幣200元作業費，其中包括加班費、誤餐費及其它必要費用，由社會局統籌經費運用，市府會等比例加碼，每一案再增加200元紓困作業獎勵金，為犧牲假日受理案件的第一線同仁加油打氣。