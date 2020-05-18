快訊

蘇嘉全接總統府秘書長 顧立雄任國安會秘書長

接受譚德塞邀請 習近平將在WHA開幕式上致詞

新北自製紓困標準作業手冊 鄭文燦：沒有必要

中央社 / 桃園18日電

新北市製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，桃園市長鄭文燦今天表示，沒有必要，桃園受理擴大急難紓困的核定率約達43.1%，中央制訂的標準作業與問答集已接近完備。

鄭文燦上午出席防疫專案會議後受訪指出，桃園市受理的擴大急難紓困案超過2萬2000多件，核定9700多件，核定率約43.1%，較全國平均核定率的25.2%高，不但在六都居冠，也是全國第一，這要感謝社會局及各區公所同仁的努力。

對於新北市製作「新北市擴大急難紓困標準作業手冊」，鄭文燦表示，沒有必要，中央制訂的標準作業及問答集已接近完備，只要充分運用授權原則，保有彈性、務實、從寬認定的服務精神，就可以順利審查多數案件。

針對特殊個案，鄭文燦說，桃園市政府另外採行區公所、社會局二級複審制度，必要時由市長親自核定，以同理心專案解決新貧或近貧家庭的困難。

鄭文燦指出，中央已核定每件紓困申請案有新台幣200元作業費，其中包括加班費、誤餐費及其它必要費用，由社會局統籌經費運用，市府會等比例加碼，每一案再增加200元紓困作業獎勵金，為犧牲假日受理案件的第一線同仁加油打氣。

鄭文燦 加班費

延伸閱讀

桃市防疫認證餐廳 民眾安心吃

侯友宜批中央紓困沒SOP 鄭文燦：完備無需另定

桃市學校小規模戶外教學 鄭文燦：即日起恢復辦理

桃市推防疫安心餐廳標章 鄭文燦：看到認證章放心入內

相關新聞

新北遭批紓困「大走鐘」 侯友宜：基層每天忙到凌晨還暴瘦

新冠肺炎疫情影響民眾生活，中央祭出紓困急難金卻造成第一線混亂，新北市長侯友宜作更說「不知道是不能還是不會」，新北市議員張...

紓困萬元之亂翻版？ 議員轟：柯市府518場館開放之亂

台北市今天首波解封50人以下部分公有場館。不過台北市議員戴錫欽接獲不少民眾陳情，表示市府宣布開放區民活動中心，但致電借場...

影／台東1萬元家戶紓困申請 退休公教公司行號子女也來

因應疫情，行政院擴大1萬元家戶紓困方案6日上路以來，因很多人只在意每戶只能有一人申請，未注意其他資格限制還包括家戶總所得...

首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

台北市今天第一階段50人以下、不共餐、採實名制的公有場館解封。台北市副市長黃珊珊表示，北市府配合公有場館陸續解封，資訊局...

近午驟雨積水 西濱林口段慢車道一度封閉

新北市今天近午驟降大雨，接近林口發電廠的台15線西濱公路北向約20.5公里慢車道開始積水，林口警分局下福派出所隨即派員查...

台中縣市合併已10年 議員：區公所權責不清因循怠惰

台中市議員施志昌與林祈烽今天在民政業務聯合質詢，他們認為，縣市合併至今已10年，但局處與公所間的分工存在許多問題，包括權...

松山療養所所長宿舍開幕 文資團體嘆：主角不見留配角

台北巿南港區昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」歷經修復、OT招商，打造成藝文療癒空間「靜心苑」，今天對外營運，未來將...

北市公有館5月25日解封 百人以下開放使用

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府今天宣布第二波解封場所、活動，從5月25日起，只要是100人以下公有場館，不共餐、採實名制將解封。

新北免費坐月子到宅服務 視障夫妻學到顧嬰訣竅

新北社會局今年3月推出「弱勢家庭坐月子到宅服務」，先天性視障的黃子葉與同樣有視障的筱芳結婚，2人婚後產有一子「小地瓜」，...

記得儲水！汐止社后施工 4個里周三晚起停水8小時

為辦理「新北市汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢工程（第一階段）」工程，台灣自來水股份有限公司第一...

敦化綠道2023年將添新地標 敦南安和公辦都更開工

位於台北市區精華地域的「敦南安和公辦都更案」，今天正式動工，未來將興建地下5層、地上16層的商辦大樓，預計2023年完工...

嬰兒床9月才納應檢項目有空窗 中市議員要求優先查

行政院抽檢雙北家用嬰兒床檢測不合格率達九成二，台中市議員今聯合質詢指出，嬰兒床9月才納入中央「應施檢項目」，但市府未曾為...

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

影／誇張！半小時傾盆大雨 彰化花壇彰員路大淹水

南投虎頭山湧泉不竭 居民笑稱飲「虎尿」逾百年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。