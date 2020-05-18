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台中縣市合併已10年 議員：區公所權責不清因循怠惰

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員施志昌（右）與林祈烽表示，台中市的區公所與市府局處，分工權責存在不少問題。圖／施志昌提供
台中市議員施志昌（右）與林祈烽表示，台中市的區公所與市府局處，分工權責存在不少問題。圖／施志昌提供

台中市議員施志昌與林祈烽今天在民政業務聯合質詢，他們認為，縣市合併至今已10年，但局處與公所間的分工存在許多問題，包括權責不清、分配不均、政策說明不清、專業度不足與因循怠惰。民政局表示，無權責不清問題，市府會積極請各公所多宣導，全力解決民眾洽辦事宜，若非公所權責，會協助轉給市府各局處辦理。

施志昌表示，台中縣市合併至今已10年，區長官派，區域發展的平衡應扮演重要角色，但公所還是無法發揮大家所期待的功能，各局處與公所間仍存在許多問題。

「權責不清」反映在很多面向，像低收與中低收的審核，縣市合併前是二級二審，後來改為一級一審，但有些案例，公所審核時即知審核不會過，但個案一直吵，公所乾脆直接送社會局審，等於讓社會局當壞人。

「分配不均」因市府規則不明，公所無法依循，產生灰色地帶，如各區體育會的各單項協會補助不均，有的3萬有的10萬，公所礙於人情無法公平，讓協會各憑本事搶錢。

「市府政策說明不清」頒布新政策，一紙公文要公所辦理，結果公所常常一頭霧水，第一線人員混亂與瞎忙。

「專業度不足」公所人員多是一般民政與一般行政，對專業政策內涵或工程案，實不太懂。尤其工程類，缺乏專業，直接找工程顧問公司辦理，容易造成廠商上下其手或工程品質不佳。

「因循怠惰」公所預算常依前一年的金額編列，不會主動爭取，否則要做更多事。新增任務，但預算或人力都沒增加，公所也只能做多少算多少，效率低落。

民政局表示，縣市合併之後，市府各局處與各區公所密切合作，無權責不清問題，市府會積極請各公所多宣導，全力解決民眾洽辦事宜，若非公所權責，會協助轉給市府各局處辦理

施志昌提改革策略，各局處匡列預算，讓各公所依據地方需求與市府對於地方的願景爭取補助經費，作為考評的依據。另讓有專業、有能力的人員進公所。「權責劃分要分明」市府應整理發生過權責爭議的案例，供各局處與公所參考，逐步劃分清楚權責。

縣市合併 願景

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