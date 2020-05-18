松山療養所所長宿舍開幕 文資團體嘆：主角不見留配角

台北巿南港區昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」歷經修復、OT招商，打造成藝文療癒空間「靜心苑」，今天對外營運，未來將結合養生、療癒及餐食品項，以療癒空間為主題再現昔日風華；松山療養所周邊建築「昆陽街 163巷1號、5號」，因被文資委員認定「不具文資潛力」，去年初遭拆除，文資團體感嘆「主角不見留配角」，少了一塊拼圖。

松山療養所成立於1915年，前身為「錫口養生院」，曾見證台灣肺結核療養歷史，附屬建物皆坐落於昆陽街一帶；所長宿舍約於1940年興建，建築特色日洋兼併，2006年由北市文化局登錄為歷史建築，早年產權複雜，公、私有地參雜，公有地部分向衛福部申請無償撥用，私有地方面則花6400萬協議價購，後續投入2500萬元修復，經公開招標後，委由新視紀廣告行銷公司負責經營。

新視紀廣告行銷總經理翁銘隆表示，未來將推出療癒、養生課程，讓民眾能紓壓。此外，現階段也在空間置放5面「松山療養所」展板，目前也與地方耆老討教過往歷史脈絡，需要時間田野調查，之後會推出影像，談療養所的歷史介紹，翁銘隆笑著說「還是不能忘本啦」。

不過，松山療養所範圍廣大，山腳下的所長宿舍、員工宿舍被列為歷史建築，但山上的療養所，前年現勘因被文資委員認定「不具文資潛力」，不予列冊追蹤，已於去年初遭拆除。

台北文資環境守護聯盟成員蕭文杰認為，當年文資委員辦理現勘，沒發現病房是日治時期留下的建築，文學家鍾理和也曾在此療養，有隔離、監禁的公衛歷史，類似「樂生療養院」的歷史定位，但這些都還來不及重新調查，就被摧毀了。

蕭文傑也提到，近來昭和大樓被議員踢爆未作歷史調查，只用肉眼判斷，顯見委員審議態度不嚴謹，批評文資委員怠忽職守，目前昭和大樓也由民間提報新事證，要求文化局重啟文資審查。

對此，北市文化局長蔡宗雄受訪時表示，尊重文資委員專業決定。