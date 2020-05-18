新北免費坐月子到宅服務 視障夫妻學到顧嬰訣竅

新北社會局今年3月推出「弱勢家庭坐月子到宅服務」，先天性視障的黃子葉與同樣有視障的筱芳結婚，2人婚後產有一子「小地瓜」，新北市府協助引進，讓免費月嫂到宅幫忙坐月子。

黃子葉大學就讀應用社會學系，在一次校外活動認識就讀餐飲系的筱芳，畢業後2人的愛情長跑10年。今年2月因為孩子即將出生，正式向法院登記結婚，不過2人擔心孩子的健康問題，懷孕期間透過健檢密切追蹤，出生後健康無虞。

筱芳表示，對於小生命的來臨既期待又怕受傷害，產檢期間一直詢問健康狀況，又煩惱孩子出生後不知如何照顧，雖然曾在愛明發展中心上過課，還是擔心手忙腳亂。

社會局透過愛明發展中心、新北市保母協會，提供月嫂到宅幫忙新生兒和產婦照顧，還有月子餐製作和家務協助。領有職訓中心專業月嫂結業證書的張梓芸和謝淑娟，每周有5天到宅為黃子葉、筱芳紓解照顧壓力。

張梓芸教導這對夫妻如何包尿片、換衣服、洗澡等。張梓芸説，若孩子吐奶，因2人看不見，只能用手觸覺摸到胸前黏黏濕濕的感覺；至於尿片濕了，摸起來像果凍，這時便提醒該為小地瓜換上乾爽的尿片。