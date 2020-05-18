敦化綠道2023年將添新地標 敦南安和公辦都更開工

位於台北市區精華地域的「敦南安和公辦都更案」，今天正式動工，未來將興建地下5層、地上16層的商辦大樓，預計2023年完工，預期引入民間投資額近18.32億。出席開工典禮的市長柯文哲提到，這個案子從簽約到開工花了22個月，雖然不是100分，但相信比以前進步很多，將加速推動公辦都更。

北市府推動的招商型公辦都更共計10件，預期吸引民間投資額將達924.49億元，鄰近敦化南路二段的「敦南安和公辦都更案」，未來完工後，北市府預估民間投資額近18.32億。

柯文哲致詞表示，繼「捷運科技大樓瑞安段公辦都更案」及「捷運大直北安段公辦都更案」後，「敦南安和公辦都更案」成為第3件開工的個案，從簽約到開工花了22個月，市府會繼續努力讓效率更高。

柯文哲提到，該案基地原為軍方管有的國有土地，北市府為重新活化閒置土地，並配合國防部眷改土地開發計畫，藉此推動公辦都更，希望帶動地區發展。他說，都更可以帶動內需產業，台北市一定會努力做。

台北市都更處補充，全案預計2023年完工，將變成地下5層、地上16層的商業大樓，低樓層會有托育空間、會議室等，地下一層、二層的停車空間，也會對外開放收費使用，投資人也承捐贈20柱Youbike空間及認養平安公園，結合開放空間打造綠色生活環境。