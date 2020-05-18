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嬰兒床9月才納應檢項目有空窗 中市議員要求優先查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員建議市府盡快抽檢嬰兒床。記者陳秋雲／攝影
台中市議員建議市府盡快抽檢嬰兒床。記者陳秋雲／攝影

行政院抽檢雙北家用嬰兒床檢測不合格率達九成二，台中市議員今聯合質詢指出，嬰兒床9月才納入中央「應施檢項目」，但市府未曾為市售產品做過安全檢測，台中嬰兒安全出現空窗期要求趕理抽檢，依消保法下架不安全的商品。法制局長李善植表示，近期會優先針對台中市售且未經其他機關檢驗的商品進行檢驗。

市議員張玉嬿、謝志忠、王立任表示，家用嬰兒床是嬰幼兒的主要活動區域，行政院消保處去年在新北、台北市查核，整體不合格率九成二，包括材質起火燃燒偏快、有翻覆風險、床墊太厚卡住嬰兒四肢、床孔洞、縫隙及開口太大有夾傷四肢風險。

張玉嬿說，經濟部標檢局今年1月公告國家標準「家用嬰兒床及折疊嬰兒床」檢驗項目及規定，新北市法制局年今年5月即依此進行安全性檢測，8款竟無任何一款同時符合安全及標示規定，嬰兒床安全危機重重。

她表示，嬰兒床今年9月1日納入「應施檢項目」但抽檢不合格率太高，現在顯然是空窗期，中市店面、網路平台還有不少潛藏危險的嬰兒床仍在販售中，法制局應派消保官抽查，不能光靠民眾自己小心選購，等到憾事發生才追究責任。

謝志忠、王立任也指出，嬰兒床不應該有發生任何意外的可能性，坊間如此多的商品不合格，價格也不便宜，市政府應為民眾把關，全面抽查台中的嬰兒床合格率，依消費者保護法第36條的規定，命令銷售平台下架危險又不合格的產品，確保嬰兒的安全，讓家長安心。

嬰兒 行政院

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