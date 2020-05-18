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單身聯誼疫情停辦議員籲採視訊 民政局：親熱無可取代

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽（右）、施志昌質詢市府民政局，指新冠肺炎疫情影響，單身聯誼活動受影響，斷了愛情橋。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林祈烽（右）、施志昌質詢市府民政局，指新冠肺炎疫情影響，單身聯誼活動受影響，斷了愛情橋。記者陳秋雲／攝影

新冠肺炎影響，台中市政府舉辦的單身聯誼活動因此停辦，市議員林祈烽詢問民政局長吳世瑋，單身聯誼「愛的橋梁」斷橋了，能否改用視訊或其他方式辦理？吳局長答說，視訊達不到單身聯誼那種面對面的「親熱度」如疫情緩和，可能9月或10月再辦理活動。

台中市議會今進行民政業務質詢，議員林祈烽表示，市府去年辦理8場次的單身聯誼活動，有680人參加，成功配對137對，締造佳績。今年原規劃要辦9場次，提供760人參加，但因肺炎疫情影響，一場活動都沒辦成，民政局的官網公告暫緩辦理，但不知要緩到什麼時候？

疫情影響，愛情橋樑斷了，這樣如何達到市府標榜「樂婚」「願生」「能養」的目標？議員質疑民政局的替代方法是什麼，可否改用網路視訊聯誼？

吳世瑋說，因疫情，原規劃的單身聯誼活動已取消，請大家戴口罩保持1.5公尺的距離又行不通，如果疫情趨緩，可能9月或10月再來辦；至於改用網路視訊，因視訊達不到那個「親熱度」，所以不可行。局長說完，全場大笑。

吳世瑋強調，辦活動的目的，就是要讓單身者互相認識，主辦單位介紹完後，就帶到風景區去讓雙方吃飯和交誼。林議員也認同吳局長的說法，認為用「親熱度」來形容單身聯誼活動很貼切。

林祈烽指出，根據民政局官網的資料，去年一月至四月的結婚對數是5644對，今年同期則是4964對，減少了680對新人；至於新生兒數字，雖然跟這波肺炎沒有直接關係，但去年一至四月的出生數是7222人，今年同期則只有6330人，也減少了892人，他擔心疫情影響，可能影響明年出生數。

林祈烽表示，單身聯誼活動不止影響到單身者，連餐廳、觀光景點、外燴和婚紗業者等等都受到很大的衝擊，他提醒市府各局處應該要有「超前部署」的對策或方法，幫民眾和業者再度搭起「愛的橋梁」，繼續達成這項神聖的「愛的任務」。

單身聯誼活動 疫情 新冠肺炎

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