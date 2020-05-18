舊公車變美術館 「新北美術號」即起停靠鶯歌陶博館

新北市文化局日前將老舊公車改造成「ARTGOGO新北美術號」，停靠在各藝術廣場前，提供移動式展覽及戶外體驗關卡，深受民眾好評。隨著疫情趨緩，新北美術號睽違兩個多月再度啟動，即日起至5月24日停靠在鶯歌陶瓷博物館前廣場，除了將藝術直送市民的生活中，也為後年將完工的新北市立美術館提前宣傳。

文化局指出，「ARTGOGO新北美術號」以巴士作為移動式展場，呈現多件知名藝術家畫作，還有好玩的馬賽克拼圖、動手玩積木等，另有戶外體驗關卡，通過3個關卡就有機會獲得限量「新北美‧動物系列積木」，此積木以臺灣原生動物為主題，可排列出700多種不同造型，激發孩童無限的想像力與創造力。

文化局表示，新北美術號即日起至5月24日停靠在陶博館前廣場，平日開放時間13時至16時、假日11時至16時，疫情期間民眾須配戴口罩、測量額溫並採實名制登記入場，行動巴士也會經常性全面消毒，民眾可安心體驗。

文化局長龔雅雯表示，位於三鶯新生地、興建中的新北市立美術館以「全民美術館」為定位，去年2月開工，預計111年完工啟用，因緊鄰陶博館、陶瓷老街、三峽李梅樹紀念館、客家文化園區等，未來將整合在地資源，提供民眾可親可玩、可學可賞的美術教育體驗，讓藝術更貼近生活。