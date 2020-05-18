松山療養所長宿舍老屋重生 化身藝文療癒空間

位於台北市昆陽街164號的歷史建築「松山療養所所長宿舍」，經1年半修復及招商後，打造成藝文療癒空間，取名「靜心苑」今天對外開放。副市長蔡炳坤說，期待歷史建物再活化。

「松山療養所所長宿舍」於2006年登錄為歷史建物，原主管機構為衛生福利部胸腔病院，因產權複雜導致荒廢多年，當地里長、議員屢向市政府提出要求，盼能活化古蹟，台北市政府在2017年與地主協商，最後以新台幣6400萬元向私地主協議購買，解決建物及土地權屬問題。

文化局隨後投入2500萬元進行修復，「松山療養所所長宿舍」經過1年半時間修復終於恢復原有日式建築的特色和風貌；對街的「松山療養所宿舍」於2018年登錄為歷史建築，文化局也投入2200萬元修復，預計明年完工。

台北市副市長蔡炳坤表示，為有效活化再利用，並呼應松山療養所歷史，再利用的條件定位「藝文療癒」，並取名為「靜心苑」，營運方向為藝術療癒、藝文研習及養生休憩，規劃藝術、音樂、園藝、茶藝等課程及講座，並提供有機茶飲、養生餐食。

松山療養所成立於1915年，前身為錫口養生院，見證台灣肺結核療養歷史，原址位在現今衛生福利部行政區內；「松山療養所所長宿舍」約於1935年興建，屬日治時期高等官第二種官舍，占地約278坪，其中主體建築約59坪。

「松山療養所所長宿舍」有廣大庭院，建築特色為和洋折衷兼併，入口有八角形小柱，柱基有Art Deco13溝面磚裝飾，包括車寄、玄關、應接室等均為原有形貌修復。

當地里長龔睿堉早在多年前就常向市府提案，指松山療養所長宿舍荒廢已久，很像鬼屋，應該要活化，如今終於修復、對外開放，他笑說，里民都很開心多了一個新的去處。

文化局資料顯示，「松山療養所所長宿舍」修復後採OT方式委外，簽約依次為5年，可續約1次，土地租金營運前3年為每年15萬元，營運第3年納入「松山療養所宿舍」後，租金將於第4年起調整為20萬元。