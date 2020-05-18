新北行動圖書車開進偏鄉 機器人小布說故事給孩子聽

新冠肺炎疫情期間，民眾減少出入公有場館，為了增添偏鄉孩子的閱讀樂趣及視野，新北市立圖書館3台「行動圖書車」開入偏鄉校園，並派出機器人「小布」隨車說故事，小朋友們看到造型可愛的機器人都相當興奮，直呼「好像變形金剛」。

新北市圖指出，目前正值新北閱讀節，除了推出許多線上閱讀活動外，透過「行動圖書車」將新書送到偏鄉校園，以及可愛的機器人說故事，為孩子煩悶的疫期生活帶來閱讀樂趣，另外還有「行動電子書房」，讓學童可使用平板電腦看電子書。

機器人「小布」登場說故事時，小朋友看到造型可愛的它都相當興奮，也有人說「就像變形金剛一樣」，搶著互動。新北市圖表示，機動性高的行動圖書車除透過擺攤的方式，深入各鄰里社區、交通據點、偏鄉小學，讓民眾可直接現場辦證、借書，「行動電子書房」也有20吋平板，提供電子資源及知識互動服務，民眾還可免費借用平版，線上借閱10萬餘冊電子書。