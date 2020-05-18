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退休老師交接一大疊老照片 延續超過半世紀師生情

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，圖為第12屆畢業師生合影，為校方目前收集到最早的照片。圖／復興國小提供
基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，圖為第12屆畢業師生合影，為校方目前收集到最早的照片。圖／復興國小提供

基隆市七堵區復興國小（舊校名友蚋國小）籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片。校方目前收集到的照片，最古老的是1949年第12屆畢業師生合照，過程中還聽到動人故事，50年前有名年輕老師熱愛教學，拍照記錄校園點滴，這段師生情已延續超過半世紀。

復興國小網站校史介紹內容提到，學校前身是1922年4月設立的友蚋改良書房，1945年台灣光復後，更名友蚋國民學校，1969年1月改名復興國小。七堵友蚋山區早年發展礦工，居民眾多，1960年代學生數曾超過7百人，後來礦區沒落，學生人數逐漸減少。

再過2年就是復興國小百年校慶，由於校內保存的建校歷史照片有限，學校向歷屆校友或曾在學校服務的同仁徵老照片，一起迎接百年校慶到來，豐富建校歷史史。

復興國小總務主任陳建銘說，新北市汐止區長安里楊清風是1967年第26屆畢業校友，對礦業文史有研究，過去常帶領學生談古說今，認識在地文史。楊手中剛好有許多老照片，背後還有段師生情，聽他娓娓道來覺得很感動。

楊清風說，小時候學校來了個剛退伍的年輕老師江丙森，他喜歡教書，喜歡孩子，更棒的是喜歡攝影，常在校內或帶學生郊遊時拍照，記錄教學生涯。老照片中的學生多沒有穿鞋子，他們打赤腳上學、玩跳高和出遊，見證物資缺乏的歲月。

楊清風說，老同學每年都會聚會，住在苗栗大湖已從高工教職退休的江老師也會參加。大約兩年前，江寄來一大疊友蚋教學期間拍的的老照片，表示一直珍藏老照片，偶爾會把相簿拿出來，看著影中人回想美好往事，希望未來由楊接手保管，讓這分記憶與情感傳遞下去。

陳建銘說，拜訪楊清風翻拍老照片，每張照片在楊口中都有故事，江老師的對孩子愛讓他深受感動。

基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，回憶辦學百年腳步。圖／復興國小提供
基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，回憶辦學百年腳步。圖／復興國小提供
基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，回憶辦學百年腳步。圖／復興國小提供
基隆市復興國小籌辦2022百年校慶，向歷屆校友徵求老照片，回憶辦學百年腳步。圖／復興國小提供
基隆市退休校長曾忠平（後排右）年輕時候曾在友蚋（復興）國小任教。圖／復興國小提供
基隆市退休校長曾忠平（後排右）年輕時候曾在友蚋（復興）國小任教。圖／復興國小提供

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