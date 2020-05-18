影／國5隧道又有故障車冒煙車流大回堵 這些狀況可開罰
國5高速公路又有自小客車疑似引擎溫度過高冒煙，昨天下午在彭山隧道內拋錨，造成車流大回堵。每年入夏後，類似的隧道故障車層出不窮，國九大隊表示，若查明車輛缺水、缺電、缺油料，歸咎是車主責任，可依法開罰。
昨天16時05分許，國九隊接獲通報，位於國道5號南向11.5公里，彭山隧道內有故障車，立即指派巡邏車前往，並封閉內線車道，通知新北市消防局、坪林工務段調派消防車及警戒車進行搶救。
國九隊調查，車號A**-69**自小客車引擎室冒煙案，56年次王姓駕駛發覺車輛有異狀並竄出濃濃白煙，立即將車輛停在內側車道下車查看，報警尋求協助，所幸車體並未燃燒，駕駛及乘客共3人，沒有碰撞其他車輛、護欄，疑因車體機件溫度過高竄出白煙，詳細原因待消防局鑑定。
這起拋錨車造成將近1個小時，車流大回堵3、4公里，動彈不得。國九隊表示，車輛上路前，車主應先行巡視車況，確保無虞後再上路，如果消防局鑑定查明拋錨故障原因是缺水、缺電、缺油料，歸咎責任是車主，可依高速公路及快速公路交通管制規則開罰600元到1200元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言