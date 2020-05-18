影／國5隧道又有故障車冒煙車流大回堵 這些狀況可開罰

國5高速公路又有自小客車疑似引擎溫度過高冒煙，昨天下午在彭山隧道內拋錨，造成車流大回堵。每年入夏後，類似的隧道故障車層出不窮，國九大隊表示，若查明車輛缺水、缺電、缺油料，歸咎是車主責任，可依法開罰。

昨天16時05分許，國九隊接獲通報，位於國道5號南向11.5公里，彭山隧道內有故障車，立即指派巡邏車前往，並封閉內線車道，通知新北市消防局、坪林工務段調派消防車及警戒車進行搶救。

國九隊調查，車號A**-69**自小客車引擎室冒煙案，56年次王姓駕駛發覺車輛有異狀並竄出濃濃白煙，立即將車輛停在內側車道下車查看，報警尋求協助，所幸車體並未燃燒，駕駛及乘客共3人，沒有碰撞其他車輛、護欄，疑因車體機件溫度過高竄出白煙，詳細原因待消防局鑑定。