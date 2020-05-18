北市知名安養院遭爆疑虐老人 兆如：嚴正駁斥

媒體報導，指北市知名安養院長期凌虐老人，台北市議員李慶元的岳母也受害，且12名老人集體染疥瘡遭隱匿。「兆如老人安養護中心」今天說，各項虐老控訴均非事實，將蒐證提告。

鏡週刊報導，指台北市政府委外經營的「兆如老人安養護中心」爆發老人遭凌虐，3名照服員被投訴，半夜把老人搖醒或推到會客室直到天亮。其中1名受虐老婦的女婿是台北市議員李慶元；中心還爆發12名老人集體感染疥瘡卻被隱匿。

「兆如老人安養護中心」今天發布新聞稿表示，媒體引述李慶元近半年來的不實指控和惡意攻擊，已造成嚴重聲譽損失，董事長胡世賢下午將召開記者會對外說明，並提出相關資料逐一駁斥惡意中傷，將蒐集證據提告。

胡世賢表示，報導的各項虐老控訴，無一是事實，中心本身不曾接獲相關投訴；經社會局連續突襲訪查16次，詢訪相關人員和調閱工作日誌、護理紀錄，也檢視監視錄影帶，結果都是「查無實據」。

有關李慶元岳母的不明瘀傷，胡世賢說，事實是李慶元家屬於1月14日下午帶奶奶去萬芳醫院開立一張診斷證明書，隔日社會局緊急前來訪查，會同工作人員查驗，均無看見診斷證明書所稱傷口與傷痕，且查看1月3日至15日的監視器畫面，也無陳情人所說情事，所以查無實據簽結。

胡世賢提到，關於老人感染疥瘡一事，自發生傳聞以來，衛生局已訪查5次，且有感染科與皮膚科醫生到院進行全面篩檢，總計「普篩」492人，僅1例確診，此個案也立即隔離就醫並依規定於24小時內完成通報，並無群聚感染風險。兆如老人安養護中心近10年來接受評鑑，均為優等或甲等。

李慶元告訴中央社記者表示，他舉發兆如去年11、12月間發生有兩名半失智長者每天凌晨2時30分許都被人叫起床，隨後用輪椅推到大廳置放不管，其中1人是他的岳母，自己手上握有相關錄音檔可佐證。社會局今年1月中多次發函要求調離涉案的3名照護員至其他樓層，兆如直到2月18日才遵行，社會局5月已對此違約行為連續開罰。

對於兆如所提監視器畫面部分，李慶元說，因岳母在住房無故瘀傷，經多次要求提供，業者起先假稱無監視器，隨後在社會局和警方要求下，因住房不能裝設而無影像，才提供近期公共區域影像，且稱資料畫面僅保存約兩週，之前畫面均銷毀，無法讓人接受。