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台南第一座立體機車停車場今動工 明年5月啟用

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市第一座機車立體停車場模擬圖。記者修瑞瑩／翻攝
台南市第一座機車立體停車場模擬圖。記者修瑞瑩／翻攝

為改善孔廟文化園區機車停車需求問題，今天由市長黃偉哲主持全市第一座機車立體停車場開工動土典禮，預計民國110年5月完工，屆時可提供104席機車位，同時導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效率。

黃偉哲表示，台南是歷史古都，尤其孔廟文化園區人車密集、商業活絡，觀光遊憩旅次量大，機車為主要交通工具，機車停車需求問題亟需解決，經清查鄰近地區閒置建物，發現友愛街有一處閒置建物，由交通局規劃拆除後，可興建一棟3層立體停車場，以紓解該區域停車壓力。

黃偉哲提出，友愛停車場為本市興建第一座機車立體停車場，工程經費2022萬元，更是全數由地方自籌，今開工動土，期許工程能安全且如期、如質完工，提供市民更友善、優質、便利的停車空間與生活環境。

交通局長王銘德指出，本工程基地位處中西區友愛街與開山路口西南側，鄰近市立美術館1館、2館，及孔廟、府中街與民生綠園商圈，基地面積約300平方公尺，停車場採地上3層立體化設計，共規劃104席機車位，預計將於2021年5月完工。

停管處處長黃俊傑表示，綜合考量基地面積與土地空間限制，本停車場採開放式空間設計，及搭配外觀美學，未來營運將導入智慧停車管理系統，可提升停車場使用效益與服務品質。

台南市第一座機車立體停車場今天動土。記者修瑞瑩／攝影
台南市第一座機車立體停車場今天動土。記者修瑞瑩／攝影
台南市第一座機車立體停車場今天動土。記者修瑞瑩／攝影
台南市第一座機車立體停車場今天動土。記者修瑞瑩／攝影

停車場 孔廟 黃偉哲

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