影／台東1萬元家戶紓困申請 退休公教公司行號子女也來

因應疫情，行政院擴大1萬元家戶紓困方案6日上路以來，因很多人只在意每戶只能有一人申請，未注意其他資格限制還包括家戶總所得，有不少退休軍公教警子女，甚至連建材行業者的子女也來申請，最後結果是被退件。

台東市公所社會課課長陳卉穎表示，從6日至15日（上周五）連日來市公所共受理約1000件，審核了450件 ，初步審核就剔除40件資格不符者，核准了35件，撥款35萬元。平均每天都有百餘人提出申請，不乏人在台東工作，戶籍在只他縣市，但跨縣市在台東市公所提申請者。

她指出，被剔除資格者中有人是夫或妻其中一人投資股票五六百萬元，或存款上百萬元；也有人的父母是退休軍公教人員每月領有數萬元月退俸，還有建材行、餐廳業者的子女以疫情影響工作收入為由來申辦。

中央公布台東最低生活費用是每月1萬2388元，依中央規定的標準，家戶平均月所得（含實際同居人口）若低於1萬8582元，全家可領取1次1萬元紓困補助，如有未成年子女或身心障礙者，全家最多可領到3萬元；家戶平均月所得介於1萬8582元至2萬4776元間，全家最多可領1次1萬元。