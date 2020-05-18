酒店復業？ 黃珊珊：做不到不需騙自己 實名安檢更重要

酒店、舞廳何時開放？北市府今晚將與酒店舞廳業者舉行說明會。台北市副市長黃珊珊表示，北市府仍會依照中央防疫四原則，不過市府不認為，酒店舞廳能做到設隔板，加上目前夜店、KTV也無法保持社交距離。黃說，特殊行業要做到戴口罩跳舞執行有困難，所以北市府認為，舞廳酒店的復業，實名制及公安檢查，會比完全無法執行，或執行困難的防疫政策來得重要。

黃珊珊表示，北市府會以最務實的方式面對，若業者根本做不到，北市府不需要自己騙自己。

黃珊珊提到，市府今晚七點於中山分局大禮堂邀集業者舉行復業說明。酒店舞廳復業？北市府將採申請制，會由業者一家一家來申請，市府逐一進行公安檢查，通過之後，若能確實實名制等相關防疫政策，市府就會給予開放。相關作業流程會與業者座談後，明天完整統一公告。

黃珊珊表示，北市府針對酒店舞廳怎落實防疫四原則，兩度去文中央，但指揮官陳時中表示沒有收到，可能是下面的人忘記將公文給部長看。黃說，北市府還是會依照現有防疫原則，會以務實的方式面對，而不是政府部門覺得符合，但業者根本做不到，不會為了符合規範，訂出做不到的事情。

黃表示，北市府認為重點應該還是在落實實名制，基於防疫確實能疫調找得到人，所以北市府的原則，不一定會與中央一樣，但會盡量一致。

另外，對於有酒店業者表示，可以配合中央的防疫四原則，黃珊珊說，業者能做到戴口罩等防疫，當然很好，但若沒有做到是否處罰？不是為了開放，做一個虛偽的東西。尤其是否復業？市府還要公安檢查，公安檢查通過之後，才會開放後續的作業。