首波解封今上路 北市實名制App30天消除資料

台北市今天第一階段50人以下、不共餐、採實名制的公有場館解封。台北市副市長黃珊珊表示，北市府配合公有場館陸續解封，資訊局也開發一套實名制App，民眾只要進入場館，可以透過App登錄資料，也提醒進出場館民眾，記得要帶身分證。若沒有帶證件，可能會被婉拒進入，因會造成疫調的困難。

黃珊珊表示，隨著國內疫情趨緩，北市府會加快解封，甚至若中央邊境政策嚴格的話，北市府就會加速解封。黃表示，正因北市府無法確定中央後續的邊境管制政策，只能逐步開放，但市府認為，只要中央邊境管制嚴格，甚至未來邊境管制政策若採入境集中檢疫14天，就可以讓國內更正常生活。

北市資訊局長呂新科表示，北市府開發的實名制App，是要落實疫調做到「實聯制」，並且會針對解封場館，做到個資不落地，做好資安防護，也會落實「個資法」相關調閱，並且在30天期間內，就將資料消除，做到相關保護性措施。