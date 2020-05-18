後疫情應檢視侵犯穩私限制 議員：不能再恣意妄為

迎接後疫情時代來臨，台中市議員李中今天在議會民政業務質詢時，要求各局處首長要超前部署，思考負責業務與政策要如何因應「管制常態化」另防疫時期對目前不合理的人身限制或侵犯隱私權的措施，要檢視法源與必要性，不能再恣意妄為。台中法制局長李善植表示，有關地方層面市府會重視研議。

李中表示，當前許多管制措施中央雖以傳染病防治法作為依據，但性質卻與「衛生」無相關，例如隨意用手機衛星定位這已侵犯國民隱私權，他舉例，這就像當年警察用打共匪用的動員戡亂時期臨時條款來管腳踏車沒有停好一樣荒謬；且許多柔性措施或指引逐漸變質為強制，法制局應陳請中央立法而非肆意擴張法律解釋。

李中說，過去這五個月期間，外送成為熱門行業，許多年輕人紛紛投入；但從行業所需具備的技能高低來看，勞工局要思考用政策指引年輕人投入高技術的行業，將加油站、餐飲業、喪葬業等低技術性行業，留給中高齡就業者，避免浪費可塑性較高的青年人力資源。

李中指出，國家通訊傳播委員會近年又重提「光纖入戶的政策，但現在已經步入5G時代，許多家戶根本不用電話、也不裝有線電視，手機使用者幾乎人人都使用網路吃到飽，官員的思維要跟隨時代進步，才不會訂出落伍的政策，研考會要注意5G系統選擇與布建問題，不要被錯誤的國家政策指引綁架。

李中表示，社會局應儘速針對5G時代看護服務等所使用的科技訂定自治條例，例如預防老人走失的手環等應用，讓科技監控等技術的善意應用有管理的法源。此外，李中也請社會局要儘速研議南區親子館的規劃設立，讓年輕的父母有場域帶小朋友享受快樂童年時光。