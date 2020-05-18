北市場館25日起第二波解禁 人數放寬為100
台北市部分場館今天解禁，但要求實名制、不共餐，副市長黃珊珊進一步表示，25日起解封第二波，包括親子館、12區健康服務中心社區健康篩檢等，而人數也從50人增加為100人。
至於酒店、舞廳何時復業，黃珊珊表示，今晚7時邀集業者在中山分局大禮堂開說明會，除宣布市府政策，也詢問業者相關意見。
黃珊珊今天上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。
2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在台逐漸趨緩，截至昨天為止，已10天零確診。台北市政府今天起也開放部分場館，原則是實名制、不共餐，以及人數維持50人以下。
黃珊珊進一步宣布，25日起擴大為100人以下，包括區民活動中心、各區行政中心禮堂、公民會館、新移民會館、非政府組織會館、社區關懷服務據點、老人服務中心、迪化汙水場環教團體參訪、翡翠水庫管理局水庫參訪等，都在解禁之列。
她說，親子館固定每週一休館，所以從26日開放，但僅能半數入館；12區健康服務中心的社區健康篩檢如癌症篩檢、三高篩檢等活動恢復辦理；捷運爵士廣場、板橋站及西門地下街跳舞區則開放使用。
先前為了酒店、舞廳復業，台北市長柯文哲屢跟中央槓上，甚至在市議會答詢時表示會研發實名制App；資訊局長呂新科今天表示，針對已解禁的場館，App已上線使用，落實實名制，民眾個資會在雲端保存30天，之後會消除。
黃珊珊說，台北市的立場是儘速解封各場館，只是還不確定邊境管制走向，若仍嚴格，內部的控制就能加快解禁。
對於酒店、舞廳復業時程，黃珊珊說，今晚會找業者開說明會，了解業者在執行中央指引的意見，儘管業者能配合，也還要進行公安檢查，特別是消防設備，此外，實名制也相當重要。
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