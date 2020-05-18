快訊

十年特色就此消失？ 台鐵擬不再開放民眾坐北車大廳地板

人類第一個「兆萬富翁」？防疫發大財與「最惡貧富差」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北取消市長頒獎改線上合影 侯友宜：跟同學說抱歉

聯合報 / 記者吳亮賢 / 新北即時報導
新北市府今召開防疫會議，會中宣布今年市長獎實體頒獎活動取消。記者吳亮賢 / 攝影
新北市府今召開防疫會議，會中宣布今年市長獎實體頒獎活動取消。記者吳亮賢 / 攝影

因應新冠肺炎疫情，新北市府今於防疫會議中宣布，一年一度的市長獎頒獎典禮取消，改為與市長侯友宜線上合影，並頒贈市長有聲祝福卡片，並客製化市長獎獎牌，讓同學可放上個人照或家庭照。侯友宜表示，因頒獎典禮動輒三千人群聚，改為其他創意方式頒獎，「跟同學說聲抱歉，也跟家長說，你們孩子真的很棒。」

教育局長張明文指出，原定市長獎將於6月22、23日及7月7日辦理三場次頒獎典禮，但由於總人數超過一萬人，每場次平均超過三千人，且可能會在密閉、密集密切場所，所以今年市長獎必須做出創新調整。

張明文表示，將開發市長獎線上合影APP，讓獲獎學生在校即可與AR侯市長合影，並贈送市長有聲卡片，透過侯市長原聲錄製祝福語音，讓學生一輩子珍藏，最後還有客製化市長獎獎牌，讓學生自由選擇提供個人獨照或家人合照，特製獨一無二的市長獎牌。

侯友宜表示，市長獎是所有同學們辛苦了多年，希望可以從市長手裡拿到的一輩子榮耀，但由於頒獎典禮每個場次都超過三千人，不符合防疫規定，為了讓孩子記得榮耀這一刻，改用3D人像掃描技術來跟市長合影，還有很多創意巧思，購過創意，讓同學留存這個一輩子的榮耀，但也跟同學說聲抱歉，也要跟家長說，你們孩子真的很棒。

新北市教育局開發市長線上合影APP ，圖為模擬圖。圖 / 新北市教育局提供
新北市教育局開發市長線上合影APP ，圖為模擬圖。圖 / 新北市教育局提供

侯友宜

延伸閱讀

新北8844件紓困案過關將發上億 侯友宜：核可率超過22%

影／批中央沒紓困SOP 侯友宜不捨：同仁暴瘦壓力很重

新北自製紓困手冊 11縣市想要

新北紓困快速發放 已發送近1億元

相關新聞

後疫情應檢視侵犯穩私限制 議員：不能再恣意妄為

迎接後疫情時代來臨，台中市議員李中今天在議會民政業務質詢時，要求各局處首長要超前部署，思考負責業務與政策要如何因應「管制...

新北取消市長頒獎改線上合影 侯友宜：跟同學說抱歉

因應新冠肺炎疫情，新北市府今於防疫會議中宣布，一年一度的市長獎頒獎典禮取消，改為與市長侯友宜線上合影，並頒贈市長有聲祝福...

北市5/25解封百人以下公有場館 酒店舞廳將採申請制

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府今天宣布第二波解封場所、活動。副市長黃珊珊表示，從5月25日起，只要是100人以下公有場館，...

錯過621日環食再等200年 天文館5月19日開放報名

日環食天文奇觀將在6月21日登場，錯過再等200年。台北市立天文館推出親子課程，除了介紹日食成因與觀測方式，還要DIY製...

里長大小聲／福安里長顏群宗 闢開心農場 收成送弱勢

新北市汐止區福安里長顏群宗服務地方21年，協助當地居民爭取YouBike設站、每月出版月刊公告里民重要事項或活動訊息，也在活動中心頂樓經營「開心農場」，除能綠美化建物外，也將收成農產送給弱勢家庭，讓里民有安心食用的有機蔬果。

北市新建動物之家 最快2023啟用

為解決台北市動物之家犬貓收容「爆籠」，台北市政府將斥資6億餘元，在內湖動物之家原址新建動物之家，最快2023年啓用。北市動保處指出，新動物之家的貓狗收容量將維持現有量能，因若不斷提升收容量，是治標不治本，但會增加動保教育、親子共遊等附屬設施，提升動物認養率。

爆籠逾1倍 台北啟動貓隻親和計畫

流浪動物「零安樂死」上路至今，各地動物收容「爆籠」狀況嚴重。為解決流浪動物收容爆量，北市府5月初市政會議討論如何提高犬貓認養率，動保處表示，儘管動物之家興建計畫已啟動，但中繼站預計要到明年7月才啟用，為加強民眾認養流浪犬貓，近期已啟動「貓隻親和計畫」，針對較不親近人的貓咪，加強親和訓練提高認養率。

里長大小聲／古蹟多 北市建國里長盼做觀光導覽

台北市中正區建國里內古蹟歷史建物眾多，里長許瀞尹說，包括司法院、總統府、國史館、台北賓館、博愛路台灣銀行文物館，甚至連老舊的側溝都有保留價值，但市府卻沒有做整體觀光規畫，包括地標、告示或特色路燈，她多次提出建議，但得到的回應卻是只能在捷運西門站出口做指示牌，讓她很傻眼。

用不到幾次淪倉庫 聖火台要變獅子溜滑梯

新北三重綜合運動場設有聖火台，不過使用過幾次後就淪為儲藏空間，地方找來獅子會捐助，要把聖火台變獅子溜滑梯，還有石虎旋轉盤、黑面琵鷺鞦韆等，改造成動物探索樂園，預計年底完工。

五股公有地被占 收回改公車亭

新北市五股區成泰路尖峰時期流量大，龍形天廈社區前公車停靠區位於下坡車道上，公車停靠時險象環生，一旁卻有公有地被長期占用，交通局決定收回公有地，民眾還掛布條抗議，市府決定月底整地，讓公車停靠區退縮到公有地內讓路口更安全，最快6月底完成。

新北廢棄物轉進爆場／北市緩解營建廢棄物 決定北市優先收

台北市13家專收營建廢棄物的分類處理場，本月上旬因大量新北廢棄物轉進北市，突然全爆滿關場。北市府緊急介入協調後，已暫時緩解。台北市環保局昨天表示，經過協調，北市13家合法工程廢棄物分類處理場，目前除4家因超收暫停營運外，其餘9家正常營運中，優先收受北市的營建混合物及裝潢廢棄物。

「捷客疫起來畫畫」 即起徵件到月底 大獎等你拿

台北捷運公司與Wacom合作舉辦「捷客疫起來畫畫」繪圖比賽，即日起至5月31日徵件。北捷表示，投稿作品必須以防疫及捷運為主題創作，參賽資格不限，首獎為Wacom One液晶繪圖螢幕，還有北捷珍藏版高運量電聯車模型等多獎項，獲獎前10名作品也將在捷運站燈箱展示；此外，民眾只要拍攝小朋友戴口罩搭捷運照片，上傳至北捷臉書粉團，也有機會抽中限量版設計的兒童口罩套。

熱門新聞

綠營風暴？ 高雄出現神祕布條「阿舅要回來了」

台灣八景島水族館及IKEA旗艦店完工 下半年開幕見面

太好心！下雨天遇車禍 雞婆解說員竟撿回一個女孩

原始林秘道+無敵海景 基隆也有「1日雙塔」新路線

韓國瑜施政報告 為請假選總統向市民道歉

在嘉體驗韓劇美景 嘉義縣5月下旬迎接「黃金雨」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。