新北取消市長頒獎改線上合影 侯友宜：跟同學說抱歉

因應新冠肺炎疫情，新北市府今於防疫會議中宣布，一年一度的市長獎頒獎典禮取消，改為與市長侯友宜線上合影，並頒贈市長有聲祝福卡片，並客製化市長獎獎牌，讓同學可放上個人照或家庭照。侯友宜表示，因頒獎典禮動輒三千人群聚，改為其他創意方式頒獎，「跟同學說聲抱歉，也跟家長說，你們孩子真的很棒。」

教育局長張明文指出，原定市長獎將於6月22、23日及7月7日辦理三場次頒獎典禮，但由於總人數超過一萬人，每場次平均超過三千人，且可能會在密閉、密集密切場所，所以今年市長獎必須做出創新調整。

張明文表示，將開發市長獎線上合影APP，讓獲獎學生在校即可與AR侯市長合影，並贈送市長有聲卡片，透過侯市長原聲錄製祝福語音，讓學生一輩子珍藏，最後還有客製化市長獎獎牌，讓學生自由選擇提供個人獨照或家人合照，特製獨一無二的市長獎牌。