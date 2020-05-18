新北廢棄物轉進爆場 黃珊珊：北市優先

台北市副市長黃珊珊今天表示，全市的合法工程廢棄物分類處理場有能力處理北市的廢棄物，所以台北市優先；至於新北市的廢棄物可能要透過地方政府彼此協商，或環保署介入協商。

黃珊珊上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

新北市近月大力掃蕩五股地區砂石棧場，導致其他砂石棧場連帶擔心受罰而停止收受裝潢廢棄物，大量廢棄物在短時間內轉進台北市，甚至有部分分類場超收，為全力消化而暫停收受。

台北市環保局廢棄物處理管理科長李旻壕表示，全市共有13家合法工程廢棄物分類處理場，目前除4家因超收暫停營運，其餘9家均正常營運，並且優先收受處理台北市的營建混合物及裝潢廢棄物。

環保局日前與分類場業者座談，會中有業者反映上述問題，李旻壕說，尊重業者優先處理台北市廢棄物的作法，另有業者認為受2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響，造成廢木材、塑膠類回收受阻。

李旻壕表示，已協助業者運入台北市焚化廠處理，並建立分類場聯絡名冊，裝修業者若只有產出廢木材、塑膠類等可燃性裝潢廢棄物，也可向環保局申請直接進入焚化廠處理。

李旻壕也說，為防止不法業者違規清運土石方及工程廢棄物到台北市傾倒，已加強攔檢載運土石方、廢棄物車輛產源及合法處理場同意收受證明。

他說，上週查獲2車違規，除依法告發裁處外，同時通知新北市環保局押車退運。