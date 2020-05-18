北市5/25解封百人以下公有場館 酒店舞廳將採申請制

新冠肺炎疫情趨緩，台北市政府今天宣布第二波解封場所、活動。副市長黃珊珊表示，從5月25日起，只要是100人以下公有場館，不共餐、採實名制將解封。包括親子館恢復半數入園，另外，區民活動中心、公民會館、社區關懷照顧據點等，從5月25日起開放百人以下場所。

另外，對於酒店、舞廳何時開放？黃珊珊表示，北市府今天晚間7點，將於中山分局大禮堂邀集業者舉行復業說明會。黃珊珊表示，北市府仍舊會依照中央指揮中心的四原則，包括確實實名制、消防安檢及防疫作為，聽聽業者意見。黃珊珊說，北市府仍不認為酒店舞廳能做到設置隔板，但會要求落實實名制。相關作業流程將於明天公告。

黃珊珊表示，針對酒店舞廳是否復業，北市府會請業者一家一家申請，北市府會逐一去進行公安檢查，若能配合政府防疫等政策，市府就會給予開放。

北市府表示，5月25日起，台北市只要是100以下公有場館，不共餐、採實名制將解封。包括民政局區民活動中心、各區行政中心禮堂、公民會館、新移民會館、非政府組織會館，開放100人以下使用；另外，社會局的社區關懷照顧據點則逐步開放100人以下課程；老人服務中心辦理100人以下活動；親子館則恢復半數入園，周二至周日開放。但提醒出入場所應攜帶證件。

另外，捷運公司的爵士廣場、板橋站、及西門地下街跳舞區開放使用；12區健康服務中心的社區建康篩檢活動也恢復辦理；衛工處的迪化汙水處理廠環教團體參訪也開放100人以下團體申請；翡翠水庫管理局也開放100人以下團體申請環境教育課程或參訪活動。

至於校園開放部分，黃珊珊表示，配合大學指考7月3日至5日舉行，台北市的高中職會在7月6日起開放校園，中小學校園則維持7月15日放暑假之後才開放。

北市府表示，實名制APP今天也會上線，開始使用於第一波開放的場館。