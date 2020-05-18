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錯過621日環食再等200年 天文館5月19日開放報名

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣2012年5月21日曾出現日環食，當時為日出帶食，觀測時間較不理想。圖／台北市天文館提供
台灣2012年5月21日曾出現日環食，當時為日出帶食，觀測時間較不理想。圖／台北市天文館提供

日環食天文奇觀將在6月21日登場，錯過再等200年。台北市立天文館推出親子課程，除了介紹日食成因與觀測方式，還要DIY製作日、月食模型，以及觀測日食專用的針孔投影板，5月19日開放線上報名，共計180名額，報名額滿為止。

天文館表示，日環食親子課程分為5月23、24、30日共3梯次，每梯次60人，參與活動，即贈送日食觀測扇及精美日食光柵尺。6月21日當天，天文館也會在大廳裝設投影機，由專家進行解說，另會在天文館後門廣場架設太陽望遠鏡，讓民眾透過望遠鏡觀測日食。

若沒有專業天文望遠鏡，天文館建議透過「望遠鏡減光、投影」、「日食觀測專用眼鏡」、「針孔投影」等方式來觀測日食，另也可使用1至2層曝光且沖洗過的「黑白底片」、係數11以上的電焊玻璃、專用日食眼鏡，避免造成眼睛永久性傷害。

天文館也強調，一般太陽眼鏡不具減光效果，遮蔽不了強光。

今年日食發生時間為6月21日，14時49分至17時24分止，太陽直射北回歸線，如金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區可見壯觀罕見的「日環食」，台北市則可見到「日偏食」，16時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的日偏食。

台北市也攜手嘉義市，由天文館提供人力、器材至嘉義市記錄天文奇觀，民眾也可鎖定線上直播，詳細日食資訊與活動內容可參閱台北天文館網站「網路天文館／天象預報」。

報名參加日環食親子課程，即贈日食觀測扇及精美日食光柵尺。圖／台北市天文館提供
報名參加日環食親子課程，即贈日食觀測扇及精美日食光柵尺。圖／台北市天文館提供

日食 天文館 嘉義

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