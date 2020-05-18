錯過621日環食再等200年 天文館5月19日開放報名

日環食天文奇觀將在6月21日登場，錯過再等200年。台北市立天文館推出親子課程，除了介紹日食成因與觀測方式，還要DIY製作日、月食模型，以及觀測日食專用的針孔投影板，5月19日開放線上報名，共計180名額，報名額滿為止。

天文館表示，日環食親子課程分為5月23、24、30日共3梯次，每梯次60人，參與活動，即贈送日食觀測扇及精美日食光柵尺。6月21日當天，天文館也會在大廳裝設投影機，由專家進行解說，另會在天文館後門廣場架設太陽望遠鏡，讓民眾透過望遠鏡觀測日食。

若沒有專業天文望遠鏡，天文館建議透過「望遠鏡減光、投影」、「日食觀測專用眼鏡」、「針孔投影」等方式來觀測日食，另也可使用1至2層曝光且沖洗過的「黑白底片」、係數11以上的電焊玻璃、專用日食眼鏡，避免造成眼睛永久性傷害。

天文館也強調，一般太陽眼鏡不具減光效果，遮蔽不了強光。

今年日食發生時間為6月21日，14時49分至17時24分止，太陽直射北回歸線，如金門、澎湖、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮與台東部分地區可見壯觀罕見的「日環食」，台北市則可見到「日偏食」，16時13分可見太陽被遮蔽達91.7%的日偏食。