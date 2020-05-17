防疫優先 新北市議會開議不開放旁聽
新北市議會因疫情影響延後1個月於明天開議，新北市長侯友宜將赴議會作施政報告，但基於防疫優先，議會將不開放旁聽及禁止府會聯絡員進入議場。
市議會表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）國內疫情雖逐漸趨緩，第3屆第3次定期會會期明天開議至7月23日止。開議當天將邀市長侯友宜到會作施政報告。
市議會表示，基於防疫避免室內100人以上之集會及保持適當社交距離，將於議會入口設體溫量測站，額溫超過攝氏37.5度者不得進入議會，議事廳每日進行消毒。
市議會表示，開議期間市府各局處府會聯絡人等非必要人員不得進入議場，就連旁聽席也暫停開放。第一線工作人員皆須戴口罩，為維持議場通風，必要時將開啟側門開會。
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