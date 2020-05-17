防疫優先 新北市議會開議不開放旁聽

台北市文化資產多，議員吳沛憶指出，華山文創園區旁一棟日本昭和時代罕見的商辦大樓 ，再次被台北市文化資產審議委員會判定沒有文資價值，但這樓曾是東都書籍株式會社台北支店地址，下場很可能又是被拆除。對此，北市文化局表示，若收到新事證資料，會再依文資法程序處理。

2020-05-16 22:40