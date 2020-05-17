福隆沙雕搶先看！55公尺巨人吸睛 防疫國家隊陳時中應景

2020福隆沙雕藝術季30日正式開幕，不過現在入場，也能看到大部分作品。今年沙雕主題是「巨人的夢遊世界」，廣闊的沙灘浮現55公尺長的巨人沙雕，視覺效果驚人。今年百業都受疫情衝擊，主辦單位特別推出防疫國家隊沙雕應景，指揮官陳時中沙雕像也成焦點。

今年沙雕季以台灣沙雕師團隊為主，13名國內沙雕好手共同創作，主題是「巨人的夢遊世界」。主作品是長達55公尺的巨人沙雕，最佳視角是從通往沙灘的彩虹橋，由上往下俯視沙雕展區，就能看到巨人躺在沙灘。

這件作品的故事是1名巨人在海洋旅行過程中，意外飄流到福隆沙灘，結果被沙灘小人國武士抓住，神情彷彿在等人救援。

福隆沙雕藝術季預計5月30日開幕，展期到9月30日，入場門票100元，現場另有打卡抽萬元住宿券等活動。主辦單位邀請遊客到場參觀，一起跟著巨人的腳步穿越小人國神祕世界。

展區盡頭有8公尺的黃金金字塔沙雕，塔頂尖端暗藏彩蛋，因為日落時分，東北角的夕陽光線會穿過尖端的洞口，投射在黃金沙灘上，讓遊客如同沐浴聖光的法老王，享受著獨一無二的太陽。

當地福容大飯店配合沙雕季活動，在園區大草皮設置絕美打卡點，用手工編織的天空之眼裝置藝術，讓遊客用藝術家的視線欣賞福隆沙灘黃金海岸與碧海藍天美景，還有FULONG地標可供親朋好友一起拍照，留下美好回憶。