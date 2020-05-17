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3月才發生石塊砸車 新北大道又傳車輛遭「石頭雨」攻擊
天空竟下起石頭雨！3月才發生高架橋墩崩落，導致石塊砸到車輛，沒想到15日又有民眾行經新北大道、思源路口時，遭到落石攻擊，新北市工務局經通報後即刻前往現場處碎石，研判此次是因上次事故有碎石卡鋼構隱蔽的位置，導致車輛行經時產生震動，讓碎石掉落路面，目前已將碎石清除外，並在下周二前將加裝防護網，避免類似事件再度發生。
工務局養工處指出，獲報有車輛雜新北大道、思源路口往三重方向，突然下起「石頭雨」並遭落石砸中，擋風玻璃受損、車輛遭刮花，而落石擬從上方伸縮縫掉落，目前已聯絡車只致歉並協助賠償相關責任。
由於該處與3月更換台一線高架橋墩編號DP29伸縮縫為相同位置，研判應為伸縮縫更換施工時，打除橋面版的混擬土碎石，有部分碎石儀留在橋樑結構的隱蔽位置，因車輛行經震動才導致碎石掉落路面。
工務局表示，下周二19日加裝防護網前，將再以高壓水槍沖洗，徹底將藏在隱蔽位置的碎石、粉塵一並清除乾淨，後續伸縮縫施工時也會要求增加檢驗停留點，確保橋面版打除後，帽梁、隔梁及周邊結構體沒有碎石，再進行封板及後續作業。
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