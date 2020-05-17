北市1國中考生違紀 沒戴口罩還趴下睡覺　

國中會考第二天，因應新冠肺炎疫情，各考場不敢大意，台北考區昨日3考生發燒，今天共有2位考生發燒，引導至備用試場作答；兩天共計46起考場違規，其中1位考生不願戴口罩，直接趴下睡覺，將提報給全國試務會認定是否扣分。

台北市計有2萬1726名考生報名，共計24個考場。台北市教育局中等教育科長諶亦聰表示，今天有1名考生在第一節考試時，口罩一下戴、一下不戴，還一直說要去上廁所，第二節直接拿下口罩睡覺，監考老師將其登記，將如實提報給全國試務會認定。

諶亦聰說，這兩天共有46起違規，包含戴智慧手環、手機震動、提早翻閱試卷、鐘響沒停筆等。

至於考生應試情形，諶亦聰表示，社會科和數學科應試人數為21109人，國文科應試人數為21085人、寫作測驗應試人數為21106人；第2天自然科應試人數為21052人、英語科應試人數為21066人。

相較昨日入場排隊人龍，今天多數考場人潮暢通，相對快速許多，大安高工考場工作人員說，考生會主動出示准考證，家長送到校門口為止，雖然7時開始有點小排隊，但也很快消化人潮，8點左右大都進場完畢。