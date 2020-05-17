運動場聖火台沒用幾次 三重公所改造獅子溜滑梯

新北三重綜合運動場設有聖火台，不過使用過幾次後就淪為儲藏空間，新北市議員王威元媒合國際獅子會台灣總會，將改造聖火台成為獅子探索樂園，預計年底完工，三重區長劉來通説，過去獅子會捐贈建設多半為公園、街道鐘塔，此次是共融遊戲場，畫時代的思維值得讚賞。

三重經建課長李淑宜説，獅子探索樂園經費約1千萬元，由於運動場內的聖火台使用幾次後，就成為儲藏空間，但拆除又很浪費，因此透過設計團隊巧思，聖火台將變成獅子溜滑梯，一旁的設施也會翻新成為石虎旋轉盤、黑面琵鷺鞦韆、等，成為動物的探索樂園。

闊斯國際規劃設計公司設計師郭雅萍説，聖火台改造成獅子溜滑梯，必須考量原本的結構，因此採取外包覆樣式，且透過民眾參與是討論，用三重過去的市花「秀英花」來象徵獅子鬃毛，並且能隨風擺動，融入當地元素。

郭雅萍表示，共融遊戲場融入動物元素，遊具也會有動物的「互動式解說牌」，讓前來遊玩的親子可以邊玩邊學嘗試與動物的特徵，而獅子溜滑梯也分別設有2米、4米高的溜滑梯，提供給不同年齡的孩童玩樂。

王威元指出，共融遊戲場受家長、小孩子的喜愛，但建設經費高達數百萬，甚至接近千萬元，新北市府的財政吃緊，透過媒合國際獅子會台灣總會，不再捐贈街道鐘塔，而是更符合民眾需求的共融遊戲場。