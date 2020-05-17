營建廢棄物爆場緩解 北市環保局：業者優先收北市的

這個月上旬，台北市13家專收營建廢棄物的分類處理場，因大量新北廢棄物轉進北市，突然全爆滿關場。北市府緊急介入協調後已暫時緩解，北市環保局表示，北市一共有13家合法工程廢棄物分類處理場，目前除4家因超收暫停營運外，其餘9家正常營運中，優先收受北市的營建混合物及裝潢廢棄物。

廢棄物處理管理科長李旻壕表示，為瞭解近日裝潢廢棄物去化爆滿情形，環保局邀集分類場業者座談，有業者反映，是因近月新北市大力掃蕩五股地區砂石棧場，其他新北砂石棧場也連帶擔心受罰，因而停收裝潢廢棄物，導致短時間內，大量外縣市工程廢棄物轉進北市，北市環保局經盤點後，目前台北市尚有9家分類場正常營運，可收受處理台北市營建混合物及裝潢廢棄物。

李旻壕表示，台北市分類場業者是基於避免工程廢棄物大量湧入，造成經營困難，因此業者協商決定，優先收受處理臺北市產出的營建混合物及裝潢廢棄物，北市環保局保持尊重態度。

另外，為了防止不法業者違規清運土石方及工程廢棄物至台北市傾倒，環保局也會加強攔檢載運土石方、廢棄物車輛之產源及合法處理場同意收受證明，上週也查獲2車違規，除依法告發裁處外，並已通知新北市環保局押車退運，共同維護環境品質。

環保局表示，如台北市業者有工程或裝修廢棄物去化問題，環保局也可協助媒合解決。