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影／新北自製紓困SOP 侯：中央不做我們來做
新北市長侯友宜一早到中和區公所慰問基層審核紓困同仁，對於中央只要求快速收件，卻沒辦法審核不以為然，拿出一本標準作業流程和審核發放SOP手冊，快速送到二十九區公所，讓第一線同仁有所依據，侯友宜對同仁表示，SOP手冊一出來，昨天審了二千七百多件，速度快了好幾倍，且有十一縣市前來索取SOP。
侯友宜忍不住抱怨中央只有政策下達，卻累了基層同仁，如今有了這本SOP葵花寶典，可讓需要的民眾盡快拿到救命錢。侯友宜又說，新北幅員遼闊，他特別刻了市長專用章給第一線同仁使用，節省時間且責任他來扛，給艱苦民眾及時雨是公務員的責任與榮譽。
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