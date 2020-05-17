侵占五股公有地還抗議 新北巿府決心整地改為公車亭

新北五股區龍形天廈社區前的公車站牌，因公車停靠區位於下坡路口處，一旁的公有地卻長期被占用，新北交通局交通管制工程科長陳建成表示，該公有地將於5月底整地，公車亭、停靠區都能退縮至公有地內，提升路口安全性，最快6月底完成。

五股成泰路是前往淡水的重要道路，尖峰時間車流量大，經常出現壅塞狀況，其中龍形天廈社區前的公車站牌更是位於長下坡、轉彎處，使得公車停靠時險象環生，一旁空有地卻被私設停車格出租。

陳建成説，該公有地為道路用地，卻被占地使用，由於該公車站位是在車道上，使得路口非常危險，過去都有檢討改善方式，卻遲遲未成功推動，這次將於月底開始整地，讓公車停靠區能退縮，增加道路空間。

不過該公有地近期卻有民眾掛出白布條，抗議「新北市府不顧民意強行施工」，此舉也在網路上引發討論，有人認為占公有地還敢大聲、該追討占用的費用、哪有政府聽違法民意。

陳建成表示，近期就會施工整地，私設的停車位就會消失，未來公車停靠區就會退縮至公有地內，同時設置簡易候車亭、規劃標線型人行道，讓等公車的民眾有更安全的環境。