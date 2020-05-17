快訊

MLB／67頁復賽企劃書曝光 超多規範比中職還嚴謹

黃蜂颱風減弱為熱低壓 氣象局8時30分解除海警

提升台中大坑地區觀光發展 莊競程建議納入參山管理

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
為了提升台中市大坑地區觀光發展發聲，立法委員莊競程建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源。圖／立法委員莊競程服務處提供
為了提升台中市大坑地區觀光發展發聲，立法委員莊競程建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源。圖／立法委員莊競程服務處提供

為了提升台中市大坑地區觀光發展，立法委員莊競程建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源，活化地方觀光環境。莊競程服務處上午指出，此一構想已獲交通部正面回應。

莊競程服務處指出，為了此構想，莊競程曾邀交通部政次黃玉霖實地勘查，黃玉霖曾任台中市政府建設局長，對大坑環境熟悉，並表示若能納入參山國家風景區管理處，將來會有比較多的資源，做地方整合與配套，已請交通部觀光局國家風景區管理處進行評估，他樂觀其成。

對於大坑的觀光基礎建設，黃玉霖也說，未來不只是硬體，也會在觀光轉型上投注更多資源，提升台灣的觀光環境，相關事宜已請風管處進行評估。

莊競程指出，台中大坑步道設施完善，尤其9號步道每逢假日登山客人潮多，不但成了台中市民的後花園，更吸引中部地區許多民眾前來登山、健行、遊憩。

不過，其它1至10號步道，部分設施年久失修，希望可以利用前瞻建設計畫經費維護管理，提升步道整體美觀與服務品質，活化觀光。他建議，大坑納入參山國家風景區，以利爭取更多經費，活化地方資源。

莊競程強調，這次疫情受創最重的就是觀光業，建議應從國家整體發展高度，重新定位觀光發展的角色，尤其正當政府喊出2030年要讓觀光產業拚出「兆元」產值，國際觀光客要達到2000萬人次、國旅2.4億人次之際，希望透過下一期的前瞻計畫來重塑觀光產業，達成以「觀光立國」的發展願景與目標。

為了提升台中市大坑地區觀光發展發聲，立法委員莊競程（右）建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源，活化地方觀光環境。圖／立法委員莊競程服務處提供
為了提升台中市大坑地區觀光發展發聲，立法委員莊競程（右）建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源，活化地方觀光環境。圖／立法委員莊競程服務處提供

延伸閱讀

振興國旅3部曲 每團最高擬補助5萬

交通部國旅振興三階段曝光 團體遊擬最高補助3萬元

獨／防疫新生活運動雙鐵解禁規畫曝光 中期可不戴口罩

駕駛薪資補貼 交通部：第一期發放完成

相關新聞

中部名人堂／紫南宮主委莊秋安 扶弱17年

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，因有知名的發財金及生肖錢母，讓這座土地公廟成為中部地區信徒聚集的主要廟宇之一，主委莊秋安17年前接下重任，每年領錢母的人潮綿延數公里，曾寫下一年借出發財金3億元，還金超過6億元紀錄。廟方搭配捐血送錢母活動，去年募得3萬6000多袋鮮血，解決國內血荒。

台中整修6傳統市場廁所 市民點讚

傳統市場常給人髒亂、有異味的印象，尤其老舊的廁所更令人卻步。台中市政府經濟發展局整修一心、大肚等6處公有零售市場的廁所，上月間陸續啟用後，獲攤商、消費者肯定，希望能強化管理措施，持續推動至其他傳統市場。消費者都說，如今使用市場廁所時，不必擔心髒臭問題。

台74線大里聯絡平面道 增3開口

台中市政府為改善大里、霧峰交通，並紓解台三線車流，分兩期闢建台74線中彰快速道路大里聯絡道高架橋下平面道路。台中市建設局說明，其中第一期工程範圍自大里區草堤路至草溪西路，全長約1888公尺，在今年初開工，市府聽取地方建議，並考量都市美感，規劃調整滯洪與排水設施，增設3處開口供橫向通行。

流行時尚／玩多肉植物 在家也療癒

喜歡自然，受疫情、工作、家庭等關係無法常到戶外，在家栽種綠色植物成為熱門選項，尤其近幾年爆紅多肉植物種類眾多，可自由搭配花器、公仔等，入門的門檻低，組出來的盆栽超級療癒、紓壓，很有成就感，送禮自用都很受歡迎。

教官媽媽好帥氣 女兒樂當花木蘭

國立南投高商主任教官謝沛宸中校是國內少數女性軍訓主管，她表現優秀盡職，女兒廖品瑄以母親為榮，從小就是軍事迷，今年報考軍校不少親友勸阻，謝沛宸全力支持女兒決定，廖品瑄也以第一名成績錄取國防大學政戰學院新聞系，跟著母親腳步成為國防花木蘭。

興建聯合幼兒園 彰化鄉鎮長拚兌政見

照顧未來主人翁是每位地方首長的重要政見，彰化縣大村、花壇、溪州鄉鎮沒聯合幼兒園，鄉鎮長為兌現政見，卯足勁推動興建聯幼，目前大村鄉已發包工程，花壇鄉進入細部規畫，溪州鄉找到土地，交出具體的成績單。

台中草悟道展花藝 武陵農場繡球花季推「六月新娘」婚攝專案

中市府與民間團體合作，以在地文心蘭、火鶴等花材，昨天起至5月18日在台中草悟道展出戶外公共空間花藝，向防疫人員致敬。台中武陵農場的繡球花將盛開，也推「六月新娘」婚攝專案，新人入場拍攝，攝影師、新秘門票、停車皆免費，僅收10元保險費。

盧秀燕：台中校園假日開放 平日再研議

新冠肺炎疫情趨緩，台中市昨天開始除了作為國中教育會考試場的學校，其餘校園開放民眾進入運動。市長盧秀燕到忠信國小視察開放情形，陪民眾在校園裡練氣功、打拳、扭腰擺臀。她表示，目前校園先開放假日，平日開放時段研議後，再對外公布。

影／兩萬多人按讚 快來欣賞彰化市忠權里3D彩繪之美

沒有比這裡更愛狗，讓狗更露臉了！彰化市忠權里與「忠犬」諧音，除以狗當入口意象外，社區觸目可及都是狗狗彩繪，並與人類互動，...

台中市政會議加入手語翻譯 「真的假的」難不倒神級手

領先六都，台中市政會議升級！推動聽障資訊平權，台中市政會議下周起將加入「全程手語翻譯」，市民可以透過市長盧秀燕臉書直播觀...

影／土地不當開發炒房還在發生？立委要政府拿魄力解決

立委陳椒華今天結合時代力量台中黨部為民眾發聲。立委陳椒華說，烏日前竹區段徵收案遭監察院糾正應環評，南屯農地開發沒有做政策...

國中會考吃午餐 台中DIY防疫折紙隔板

新冠肺炎防疫，國中教育會考台中市做到滴水不漏，教育局統一採購午餐隔板給25個考場，材質是一般紙箱，考前發送至考場學校。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

屏東椰林大道屢致車禍？ 公路總局不再種：將自然淘汰

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。