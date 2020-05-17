提升台中大坑地區觀光發展 莊競程建議納入參山管理

為了提升台中市大坑地區觀光發展，立法委員莊競程建議中央把大坑納入交通部觀光局參山國家風景區管理處管理，以利爭取更多資源，活化地方觀光環境。莊競程服務處上午指出，此一構想已獲交通部正面回應。

莊競程服務處指出，為了此構想，莊競程曾邀交通部政次黃玉霖實地勘查，黃玉霖曾任台中市政府建設局長，對大坑環境熟悉，並表示若能納入參山國家風景區管理處，將來會有比較多的資源，做地方整合與配套，已請交通部觀光局國家風景區管理處進行評估，他樂觀其成。

對於大坑的觀光基礎建設，黃玉霖也說，未來不只是硬體，也會在觀光轉型上投注更多資源，提升台灣的觀光環境，相關事宜已請風管處進行評估。

莊競程指出，台中大坑步道設施完善，尤其9號步道每逢假日登山客人潮多，不但成了台中市民的後花園，更吸引中部地區許多民眾前來登山、健行、遊憩。

不過，其它1至10號步道，部分設施年久失修，希望可以利用前瞻建設計畫經費維護管理，提升步道整體美觀與服務品質，活化觀光。他建議，大坑納入參山國家風景區，以利爭取更多經費，活化地方資源。