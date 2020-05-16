台東疑精神狀況異常男子搶超商 遭警逮捕帶回偵訊

台東1名年約2、30歲疑似有精神狀況異常男子，今天下午4點40分騎車前往市區博愛路與中正路上的一間超商持刀搶錢，店經理冷靜按下連線警鈴，警方3分鐘抵達現場，將男子制服帶回派出所偵訊。

警方表示，該男子疑似精神狀況有問題，行搶過程也未做出激烈動作，站在原地等著店員掏錢出來，未料，還來不及搶到就被趕來的員警逮捕，從欲行搶到遭逮捕過程不到5分鐘，男子犯案工具為一把菜刀。

「還以為是演習呢？」目擊民眾轉述表示，一開始男子走進櫃台，就拿刀說把錢拿出來，女店員還回說這是演習嗎？男子站在原地不動，女店員就跑進辦公室叫店經理出來，店經理發現狀況不對，就按鈴通知警方了。

超商旁的檳榔攤小姐表示，男子還沒騎去超商前，就停在他們檳榔前，還以為要買檳榔，只見男子坐在摩托車上，拿手機講電話，停留約半個小時就騎到旁邊的超商，最後就聽到鳴笛的警車停在超商外，才知道男子是要搶錢。