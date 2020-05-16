防範輕颱黃蜂 新北農業局視察漁港、工程防汛設備

輕颱黃蜂明天最接近台灣，新北市農業局表示，為避免受輕颱影響，已要求合作廠商修剪路樹，巡檢工程、漁港防汛設備，針對領有水土保持施工許可證工程127件，已通知並成立災害搶救小組，做好防颱準備。

農業局表示，昨天已派員到淡水第二漁港檢視漁人碼頭木棧道、情人橋、防波堤及其他漁港設施有無異常、龜裂或下陷等現象，同時確認路樹防汛修剪情形，現場也向漁船主宣導，海上颱風警報若發布，漁船應立即進港避風，並確認漁船港邊繫纜狀況。

針對水土保持計畫工地，農業局表示，至現場視察滯洪沉砂池、排水溝等水土保持設施維持該有的功能，達到防汛的效果。另一方面也到五股區視察災害復建工程成效及動物之家整備狀況。

在土石流防災方面，農業局統計，土石流潛勢溪流合計235條，保全住戶3791人，農業局會隨時注意中央氣象局雨量資料及水保局土石流警戒資訊，第一時間因應最新狀況，保障民眾安全。

農業局表示，為讓民眾即時獲取土石流紅黃色警戒資訊及雨量資料等，日前已推出「新北市土石流守護神」，除了平時可了解土石流相關防災活動與資訊，民眾可搜尋Line ID: @lyo3306s。