快訊

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查新冠病毒源頭

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

聯合報 / 記者江婉儀魏翊庭／新北即時報導
因受豪大雨影響，板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶斷電，圖為下雨示意圖。記者江婉儀／攝影
因受豪大雨影響，板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶斷電，圖為下雨示意圖。記者江婉儀／攝影

中央氣象局發布豪大雨特報，新北市板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶的高壓電線因被雷擊，下午一度停電，影響戶數總計1408戶，台電人員已將現場電源隔離，正進行幹線壓接，預計晚上18點恢復供電。

消防局表示，板橋「大觀二幹#7高壓#477」因遭雷擊斷線，導致板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶斷電，台電人員已將現場電源隔離妥後已進行幹線壓接，預計晚上18點恢復供電。

今天下午一停電，就有網友在FB社團分享停電資訊，約在下午16點45分，就有住在停電路段的民眾回應，台電已經陸續恢復供電，已沒有停電。

因應強降雨，新北災害應變中心在今天下午15點40分開設，各區時雨量重點區為樹林區53.5mm、三峽區62.5mm、鶯歌區53.5mm，提醒鶯歌、三峽、樹林應注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區慎防淹水。水利局、警察局、交通局及新北市災防辦人員也立即進駐災害應變中心。

停電 台電

延伸閱讀

豪雨特報！ 這些縣市注意雷擊強風及溪水暴漲

大雨特報！ 全台14縣市短時強降雨 注意雷擊強陣風

貨櫃車撞斷變電箱 釀蘆洲部分地區大停電

板橋林家花園人行道整建修復 施工細膩避免破壞古蹟

相關新聞

豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電

中央氣象局發布豪大雨特報，新北市板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶的高壓電線因被雷擊，下午一度停電，影響...

侯友宜迎接下罟子漁港浮動碼頭啟用

新北市農業局上午舉行下罟子漁港浮動碼頭啟用典禮，新北市長侯友宜親自到場。他說，下罟子漁港結合在地人文景觀及遊樂休憩等多元特色，整合台北港周邊休閒區域並達成更多便民設施及規畫，以促進當地產業和觀光的整體發展，讓漁港不只是漁船泊地，而是值得遊憩觀光的新景點。

漁民不用再徒手上岸掉手機 八里下罟子漁港裝浮動碼頭

新北市漁業處今舉行八里「下罟子漁港」浮動碼頭啟用典禮，新北市長侯友宜表示，下罟子是台北港的港內港，潮差可達3公尺，以前漁...

新北舞廳八大解封放「最後階段」 侯可能不參加520

新北市長侯友宜今早視察八里下罟子漁港浮動碼頭，他受訪時被問及舞廳、八大行業解封時間，他表示，「別人怎麼做都尊重」，不過新...

疫情趨緩 新北規畫「OK認證」確保旅遊防疫安全

疫情緩和，政府和業者開始推動觀光，新北市觀光旅遊局規畫「新北OK認證」，只要防疫達到標準，即可授證，目前全市有150家旅...

補習班老師轉行青農 吳易翰雙溪種出牛奶香氣豐香草莓

新北雙溪純樸山城，早期產業以礦業為主，現在已發展觀光旅遊為主，近年一位返鄉的青農吳易翰和妻子在雙溪開闢草莓園，占地300...

遭質疑抄襲 i-Voting宣傳片下架、調查究責

台北市政府為宣傳i-Voting網路投票，在臉書「我是台北人」發表「你的決定，改變你的生活」、「i-Voting照亮希望篇」宣傳影片，遭質疑抄襲，台北市副市長黃珊珊昨表示，影片已從所有管道下架，調查釐清後會追究委外廠商責任。

美食新天地／初魚料亭 無菜單料理CP值高

喜愛日本料理的饕客，若想嘗試無菜單料理方式，可以試試開在北市泰順街的初魚料亭。如果不加點，大約千元左右，CP值不錯，也能吃飽，還可以坐在吧台前，看師傅親自替你料理食材。

共融遊戲場修繕 等料2個月 挨批缺配套

北市共融式遊戲場共有38座，預計今年底再新增13座，議員潘懷宗昨在議會質詢時指出，共融式遊戲場成長速度快，但欠缺配套。因遊具仰賴國外進口，若有毀損遇到缺料，往往一等就要1、2個月，有些地點也沒設置洗手間，民眾頻頻抱怨，公園處表示，新型遊具有備料問題，在保固期內會要求廠商加速處理。

火警受信總機 北市研擬第三方遠端監控

台北市錢櫃林森店火災，傳出業者為了施工關閉5大消防安全設備，奪走6條人命，國民黨議員游淑慧提案要求北市府全面檢討，針對特殊營業或公共場所，應強制設置受信總機訊號遠端監控機制、119火災通報裝置，當火災發生時，自動通報消防機關。消防局指出，研擬由業者成立第三方代管中心，查證訊號後再通報119。

輔大模組化病房 在哪都能搭 美姊妹校將合作

輔仁大學附設醫院與小智研發設計團隊合作開發「未來智慧防疫模組化病房」MAC ward，可組裝變身為各種病房。衛福部長陳時中表示，台灣的創新、彈性、智慧、設計及品質願意和世界分享；美國在台協會處長酈英傑說，台美關係「堅實、長久且有益於全球社會」，美國會繼續讓台灣參與國際。

娛樂業陳情議員 盼開放酒店舞廳 黃珊珊：等中央具體方案

疫情影響，北市酒店、舞廳停業逾1個月，特殊娛樂業從業人員近300人昨向議員林瑞圖陳情，盼政府開放酒店、舞廳營業，否則生活難以為繼，一行人現場高喊「搶救生計、盡快解封」。究竟何時能復業，台北市副市長黃珊珊說，要等中央回應具體管理方案。

熱門新聞

影／基隆市長震撼彈？許效舜：時機成熟一定選，係金ㄟ

苗栗銅鑼鄉長補選結果出爐 謝昌年捲土重來勝出

這樣吃冰很貴！台南玉井老街嚴取締違停一碗冰代價千元

主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

屏東椰林大道屢致車禍？ 公路總局不再種：將自然淘汰

六都第一個解封！台南萬象舞廳准予復業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。