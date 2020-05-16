豪大雨影響、板橋高壓電線遭雷擊 1408戶斷電
中央氣象局發布豪大雨特報，新北市板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶的高壓電線因被雷擊，下午一度停電，影響戶數總計1408戶，台電人員已將現場電源隔離，正進行幹線壓接，預計晚上18點恢復供電。
消防局表示，板橋「大觀二幹#7高壓#477」因遭雷擊斷線，導致板橋區大同路、力行街、和安一路及大觀路二段路等一帶斷電，台電人員已將現場電源隔離妥後已進行幹線壓接，預計晚上18點恢復供電。
今天下午一停電，就有網友在FB社團分享停電資訊，約在下午16點45分，就有住在停電路段的民眾回應，台電已經陸續恢復供電，已沒有停電。
因應強降雨，新北災害應變中心在今天下午15點40分開設，各區時雨量重點區為樹林區53.5mm、三峽區62.5mm、鶯歌區53.5mm，提醒鶯歌、三峽、樹林應注意瞬間大雨；山區慎防溪水暴漲、坍方及落石；低窪地區慎防淹水。水利局、警察局、交通局及新北市災防辦人員也立即進駐災害應變中心。
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