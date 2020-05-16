輕颱黃蜂明最靠近 新北出動560位偵水志工掌握防汛熱點

中央氣象局今天宣布海上颱風警報，輕颱黃蜂在明日最靠近台灣，新北市水利局針對29行政區道路側溝、下水道已做好抽檢，也針對去年豪雨易積淹水區域排水設施、抽水機組提前準備，並透過偵水志工回傳防汛熱點照片，以利掌握狀況。

新北市水利局指出，已抽檢29行政區道路側溝、下水道人孔，並檢查全市低窪排水設施，也已啟動抽水站預抽機制，讓新北轄內82座抽水站、337台抽水機組中，啟動14座抽水站、預抽68座抽水站提早溫機機制，透過預抽排水站前池水位，讓其保持在最低水位，此方式可增加約12萬4千公噸滯洪量，相當於50座標準游泳池水量。

水利局表示，去年5月20日豪大雨後，積、淹水最嚴重區域包含板橋、新莊、八里、淡水等區，總計有10處有嚴重積、淹水狀況，目前剩下2處還在施工，預計5月底完工。

水利局指出，目前剩下淡水區淡金路、八里區中華路二段205巷兩處工程仍在施工。淡金路在去年5月20日豪大雨造成淹水，水利局施作排水改善工程，增設滯洪池、加大排水洪量，目前剩下末端60公尺尚未接入大排，因為管線障礙尚未排除；中華路二段205巷口工程分成兩階段進行，第一階段的集水井已做完，第二階段的抽水機組因為訂製中，月底會安裝完成，後續還在跟台電申請送電以利施工。

水利局表示，為避免受黃蜂影響，造成新北各處有嚴重積淹水，各處排水設施、抽水站已在5月初提前檢查完畢，準備約2萬包砂包、太空包520包，供各區公所領取規畫防汛，民眾如有需求也可跟區公所領取。