疫情趨緩拚人潮收入 北市兒樂室內場館假日部分開放

疫情趨緩，國內新冠肺炎疫情已34天沒本土案例，北市也公布8局處15類場館所於18日有條件開放，台北的兒童新樂園從3月3日起關閉室內遊樂區後，今天起嘗試在假日開放密室脫逃、恐龍特展、卡哇依親子堡，卡哇依歡樂世界等4處，但必須實名制登記並戴口罩才能進入。

兒童新樂園主任胡宗禮表示，因應疫情趨緩，加上政府宣布只要做好防疫措施就能逐步開放室內場館，考量委外廠商從3月3日至昨天就沒有營收，因此從今天起將逐步開放室內場館；初期廠商評估假日人潮較多，因此僅開放假日早上到傍晚的時段。

胡宗禮說，除了密室脫逃、恐龍特展、卡哇依親子堡，卡哇依歡樂世界等4處先行於假日開放，預計五月底還要開放熱門的室內球池、兒童劇場；不過仍要看疫情發展。