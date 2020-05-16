漁民不用再徒手上岸掉手機 八里下罟子漁港裝浮動碼頭

新北市漁業處今舉行八里「下罟子漁港」浮動碼頭啟用典禮，新北市長侯友宜表示，下罟子是台北港的港內港，潮差可達3公尺，以前漁民需攀爬固定在岸側的舊輪胎上下船，不僅會掉手機、甚至被附著岸側的蚵殼割傷感染差點截肢，浮動碼頭可保障漁民更安全。此外，也連結八里自行車道計畫，提升漁港觀光機能。

下罟子漁港漁筏數量約200艘，是台北港的港內港，靜穩度足夠，經漁業處評估及訪談漁民需求，先施作部分浮動碼頭，採取基樁彩繪美化。

漁民葉金海表示，下罟子漁港漁筏主要為舢舨，漁民需由側邊上下船，攀爬港區直立岸壁邊的舊輪胎，常常落水或手機常掉到海裡。漁民陳永元更曾被附著在壁岸的蚵殼割傷，感染海洋弧菌需要住院，還差點截肢。漁民表示，現在有浮動碼頭，可以先在原本停靠的岸邊把漁獲吊起，再停到浮動碼頭，人走階梯上岸。

侯友宜表示，新北市是台灣本島漁港最多的縣市，有長達145公里的海岸線，擁有28個漁港，每一處漁港各具魅力。新北市政府今年度推動「嗨漁港計畫」，積極為漁港創造出嶄新價值與不同的定位，下罟子漁港即結合在地人文景觀及遊樂休憩等多元特色。