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新北舞廳八大解封放「最後階段」 侯可能不參加520

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早視察八里下罟子漁港浮動碼頭。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今早視察八里下罟子漁港浮動碼頭。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早視察八里下罟子漁港浮動碼頭，他受訪時被問及舞廳、八大行業解封時間，他表示，「別人怎麼做都尊重」，不過新北市「要等疫情幾乎穩定」才會開放。

新北市昨天宣布5月18日將「第二階段第一梯次」（新北採2階段共4梯次鬆綁）鬆綁管制，包括社大開學、銀髮俱樂部解封。對台北市府在5月25日，考慮八大解封，侯友宜表示，舞廳、八大等場所難保持社交距離，新北的解封會在「最後階段」，疫情幾乎穩定時。

侯友宜表示，疫情穩定需要聽從專業衛生評估，「目前為止新北市沒有考慮解封」。他說，防疫優先、漸進評估，有規畫解封。

新北市府5月18日起新解封範圍，昨也表示，遵照中央指示，戶外500人以下，如可保持社交距離，可不必戴口罩。侯友宜日前都勸說戶外也盡量戴起口罩，下周開始，也採取戶外保社交距離可不必戴。他說，人很多、聚集在一塊還是要戴，雖然疫情舒緩，仍要戒慎恐懼。

侯友宜也表示，昨天新北市審核中央擴大紓困1326件，累積3800件，共發出6600萬元。

另外，媒體也詢問侯友宜是否會出席520總統就職，侯友宜說，有收到邀請函，不過他市政行程優先，有重要行程未必排得開，他在地方積極和中央努力做事。

對高雄市長韓國瑜罷免投票，侯友宜表示，韓國瑜在疫情期間努力做事，守護高雄市民健康，大家一起加油。

侯友宜 社交距離

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