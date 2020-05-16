屏東椰林大道屢致車禍？ 公路總局不再種：將自然淘汰

台大校園的椰子樹高聳入天，椰林大道成為台灣最高學府主意象。屏東市中正路鬧區也有成排大王椰子行道樹，今年種植滿半世紀，卻讓當地人又愛又恨，被認為妨礙行車視線及有落葉傷人隱憂，掀存廢論戰。公路總局坦言，椰樹養護管理不易，因此自然淘汰，比起全盛時期250棵，目前僅剩217棵，南北椰子樹命運大不同。

1970年代中正路道路拓寬，在兩側安全島種植250棵大王椰子樹，形成現今中正路椰林大道的景觀。地方耆老談到，1977年7月26日賽洛瑪颱風來襲時，椰子樹遭強風吹倒，發生壓死路人意外，之後也有幾件零星小意外。

椰樹葉柄大又粗重，一旦砸到人後果不堪設想。為了公眾安全，地方有人主張移除椰子樹，但也有人認為，只要透過管理，就能降低風險，不該輕易「判死刑」。

大王椰子壽命長，公路總局每月派人修剪樹葉，接獲民眾反映有椰葉搖搖欲墜，會緊急派人處理。公路總局坦言，維護椰樹過程相當辛苦，考慮一旦補種，高度參差影響美觀，因此採自然淘汰方式，讓椰子樹自己凋零。

中正路近年穩居屏東縣十大易肇事路段，靠近椰子樹的路口更是事故熱點。屏東警方統計，交通繁忙的屏東市中正路，每天南來北往汽機車超過1萬輛次，短短2.8公里中正路，有15個交會路口，位在中正路兩側快慢車道上的大王椰子樹，有1.3公里長。警方推測椰樹與事故間可能有因果關係。

每日上下班會行經中正路的趙姓男子說，屏東市機車流量大，椰林大道雖然快慢車分道，但遇轉彎時，若沒有多留意，可能發生碰撞。

除安全問題受矚目，椰樹生長空間也縮減路幅。中正路雖曾拓寬，因道路狹窄，無法讓客運與公車行駛進中正路，市民或遊客前往中正路商圈時，只能在附近站牌提前下車。

消基會交通組副召集人李克聰說，行道樹與交通安全是否產生衝突，可進一步觀察、模擬。若確定有必要改善，建議的權宜作法是，加上反光鏡或警告標示，增加對用路人的提醒。