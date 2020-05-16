主任教官謝沛宸帥氣女軍官 女兒跟隨腳步成為花木蘭

國立南投高商主任教官謝沛宸中校是國內少數女性軍訓主管，她表現優秀盡職，女兒廖品瑄以母親為榮，從小就是軍事迷，今年報考軍校不少親友勸阻，謝沛宸全力支持女兒決定，廖品瑄也以第一名成績錄取國防大學政戰學院新聞系，跟著母親腳步成為國防花木蘭。

廖品瑄是台中市文華高中三年級學生，她這次報考軍校，因女性身分遭親友勸阻，除了母親全力支持，她從小就對國防和軍事充滿興趣，更是她追求理想的動力。

廖品瑄從小看著媽媽認真盡責又帥氣，成了小小軍事迷，利用課餘時間自行研究書籍、相關雜誌、參加相關社團及國防部暑期戰鬥營、菁英專案、營區開放等活動，還參加全民國防海報製作比賽榮獲第一名佳績。不少男生想躲都躲不掉兵役問題，廖品瑄身為女兒身，卻毅然投入軍旅，無人可以改變，立志要像母親一樣，穿著筆挺的軍服，保家衛國。

謝沛宸說，女兒經常提出軍事、國防方面問題，高中時因學校的國防課程，更加深她對軍隊的嚮往，她也鼓勵女兒勇敢追求理想，證明巾幗不讓鬚眉，保家衛國也能走出精彩的軍旅生涯。

教育部南投縣聯絡處副督導宋怡慶上校說，謝主任教官是國內少數女性軍訓主管，優秀盡職，給了女兒最佳的身教及表率。

廖品瑄也曾請教他選填志願，他認為廖品瑄成績優異，建議可從事較適合軍職女性發展的政戰、軍事新聞工作。期待未來她能為國防宣傳、為軍人發聲。