疫情趨緩 新北規畫「OK認證」確保旅遊防疫安全

疫情緩和，政府和業者開始推動觀光，新北市觀光旅遊局規畫「新北OK認證」，只要防疫達到標準，即可授證，目前全市有150家旅館、旅遊業者加入，也希望外縣市旅遊業者和獲得認證的業者合作，確保旅客健康安全。

今年3月，新北觀旅局已推動防疫旅遊景點分流、分時計畫，透過全戶外的私房景點，以預約方式落實「實名制」管理；4月啟動防疫旅遊2.0版，針對境內旅宿、餐飲、交通3部分設計了「我ok，你放心」新北安心旅遊認證。

觀旅局長張其強說，觀旅局制定防疫SOP，如服務人員自主健康管理檢查表、設備消毒、全戶外遊程或全程用餐等都制訂防疫旅遊規範，由業者自律，只要符合防疫自我檢查SOP，即可獲OK認證。只要疫情更穩定，國內旅遊活動重新開放，歡迎大家玩新北，住新北，買新北。

疫情趨緩，旅遊業已開始規畫行程攬客，初期先以國內旅遊為主，金門、馬祖等無確診地區被視為第一波，希望讓旅遊有出國旅遊的感覺，卻能盡量保證防疫安全。