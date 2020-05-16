補習班老師轉行青農 吳易翰雙溪種出牛奶香氣豐香草莓

新北雙溪純樸山城，早期產業以礦業為主，現在已發展觀光旅遊為主，近年一位返鄉的青農吳易翰和妻子在雙溪開闢草莓園，占地300坪的強固型溫室，種植4000多株草莓，品種包含香水和豐香，其中以豐香為大宗，有著特殊牛奶香氣。吳易翰從補習班老師轉行當青農，打出另一片的天空。

42歲的吳易翰原本是在桃園經營國中補習班的班主任，教了十多年學生，他的學生可很多，有不少學生都上了台大等名校，但長期日夜顛倒的補教生活，讓他興趣轉行的念頭，剛好妻子家人有意在家鄉雙溪闢建草莓園，夫妻倆前年舉家搬遷到雙溪，他說，「我快樂當起農夫，以前照顧學生，現在照顧好多好多的草莓」。

草莓園占地300坪，採強固型溫室，目前種植4000多株草莓，品種包含香水和豐香，其中以豐香為大宗。豐香果實香味濃郁，在口中咀嚼時所綻放的特殊牛奶香氣，從植株定植、育苗、賣苗、開花結果到販賣，夫婦一起完成，但也曾遇到炭疽病將大半植株毀掉，幸好都一一克服。

「植物不像國中生，可以搏感情」吳易翰感嘆地說到，雖然面對病蟲害，植株死傷慘重，還是堅持下去，透過持續不斷向農民學院請益種植草莓的前輩，慢慢改善病蟲害，目前草莓經SGS檢驗，通過380項農藥測試，讓吳易翰的草莓已供不應求，漸入佳境。

除草莓外，還有販賣草莓苗，有興趣自己栽種草莓的民眾，可到吳易翰FB搜尋吳小翰，直接與農友購買。草莓季也能到網站「直接跟農夫買」、Line@「人親土親」訂購。

吳易翰表示，農業局協助建置草莓園區溫室，未來除提升栽種良率與增建溫室外，會規畫食農教育，讓民眾從育苗、拔草莓到品嘗美味的手工草莓醬與冰沙，將草莓園打造為區域亮點，藉由體驗草莓園帶動雙溪區農業和觀光效益。