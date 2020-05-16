強化新竹急重症醫療照護 台大生醫分院加護病房啟用

台大醫院生醫分院加護病房15日正式揭牌啟用，院方表示，自3月初以來開設5床加護病，近日又再增設5床、共計10床，安排專責主治醫師與臨床團隊24小時收治門診、急診和住院中等臨床狀況不穩定的病患，實現生醫分院對新竹鄉親提供優質急重症醫療照護的承諾。

院長余忠仁表示，生醫分院急診室2月中開幕以來，受限於尚無加護病房，部分需入住加護病房的病人仍須轉診到鄰近醫院，直至3月初經衛生局核定開設5床加護病房以來，陸續開始提供有醫療需求的病人入住，迄今已收治27位病人，預後良好，近日將再增設5床加護病床，共計10床加護病床提供有相關需要的病人。

加護病房主任李建鋒也分享最近收治的案例，80多歲陳爺爺長期抽菸，有肺結核、肺阻塞、高血壓及慢性腎病變病史，最近因咳嗽及漸進性呼吸困難超過兩周，3月中至胸腔內科門診就診，發現陳爺爺雙側呼吸喘鳴音、雙下肢水腫，胸部X光呈現心臟擴大、雙側肺部紋增加及左上肺葉結節。初步診斷為慢性肺阻塞急性惡化併心臟衰竭，當下立即安排住院。

陳爺爺入住病房時已有呼吸費力、心跳快且不規則的情形，李建鋒比對多年前拍過的胸部X光，發現心臟大小增加太快，除住院相關檢查處置流程之外，也當下安排心臟超音波檢查，確認為心包填塞，遂轉入加護病房執行心包膜積液引流術，症狀在引流後立即大幅改善，生命徵象也穩定下來。

李建鋒表示，生醫分院加護病房安排有專責主治醫師與臨床團隊24小時收治門診、急診和住院中有呼吸衰竭、休克等臨床狀況不穩定的病患，隨著開刀房與心導管室開始營運後，除了能提供術後需要密切照護的病人更好的服務之外，也擴充了加護病房對心血管疾病等重大內科病症的照護量能。